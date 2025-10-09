Suscríbete a
ABC Premium

Una historia de Sevilla

Julio César en Sevilla tras la batalla de Munda

El caudillo romano cruzó el Mediterráneo para sofocar la última guerra civil contra los hijos de Pompeyo

La batalla decisiva se libró en Munda, en algún lugar entre Córdoba y Sevilla

Julio César en Sevilla tras la batalla de Munda
Jesús Pozuelo

Jesús Pozuelo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras la victoria en Ilipa y la fundación de Itálica, la presencia romana transformó por completo el sur de Hispania. Las viejas urbes turdetanas se integraron en una nueva red de poder, administración y comercio que irradiaba desde Roma. Pero aquella misma república que había ... llevado su ley y su forma de vida hasta el Guadalquivir —el Baetis de los antiguos— acabaría devorándose a sí misma. En el siglo I a. C., el poder y la extensión de Roma eran ya tan grandes que no podían ser gobernados desde el Senado del Foro Romano, sino desde los campamentos de sus generales. Uno de ellos —quizá el más célebre de todos—, Julio César, cruzó el Mediterráneo para sofocar la última guerra civil contra los hijos de Pompeyo. La batalla decisiva se libró en Munda, en un lugar entre Córdoba y Sevilla, y su desenlace conduciría al propio César hasta Hispalis, donde, según las crónicas, alzó en el foro la cabeza de Cneo Pompeyo para reprochar a los sevillanos su deslealtad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app