A juicio tres acusados de asesinato entre clanes en Torreblanca

Estado en el que quedó una vivienda del barrio tras el tiroteo que terminó con la muerte del 'Tapón

El día 17 de este mes de septiembre arrancará ya el juicio con jurado popular promovido por la Audiencia de Sevilla contra tres hermanos, miembros del clan del Quatri, por matar a disparos al 'Tapón', perteneciente al poderoso clan de los Pingajos, en el barrio de Torreblanca y todo por un conflicto amoroso entre ambas familias.

De este modo, el juicio comenzará el día 17 de septiembre con la constitución del jurado popular y la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas, tras lo que los días 18 y 19 comparecerán los testigos, el día 22 lo harán los peritos y el día 23 comparecerán los tres acusados, según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Todo ocurrió sobre las doce y cuarto del mediodía del 19 de noviembre de 2022 en la citada calle del barrio de Torreblanca. Los tres acusados, J. A. N. N.; M. J. N. N. y J. L. N. N., esperaban escondidos en su casa de la calle Torrelaguna a la llegada de J. C. B., alias 'Tapón'. Usaron un arma de fuego corta, una escopeta de perdigones y una escopeta de postas, según describe la Fiscalía en su escrito de acusación, avanzado en julio por ABC.

Precisamente, según detalla el Ministerio Público, dos de los acusados lo esperaron atrincherados en el porche de la casa y el tercero escondido en la azotea. El plan era «acabar con la vida» del 'Tapón' cuando llegara a la casa. Tenían la certeza de que iría por una disputa anterior entre J. A. N. N., alias 'Yaki', y el propio Tapón.

Como declaró J. A. N. N. sobre las doce menos cuarto de ese sábado 19 de noviembre, el 'Tapón' se personó en su casa porque se oponía a la relación sentimental que mantenía su hija con un hijo del acusado. Entonces, según manifestó el investigado comenzó una discusión entre ambos que terminó a puñetazos.

El 'Tapón', según la Fiscalía, entró en la calle Torrelaguna en dirección contraria a bordo de su coche y cuando estaba a la altura de la vivienda del 'Yaki' los tres hermanos «le dispararon en multitud de ocasiones» de forma sorpresiva.

La víctima sufrió impactos de los perdigones en el cráneo, en la cara, en los brazos, en el tórax y en el abdomen. Tuvo que ser intervenido de urgencia en el hospital del Virgen del Rocío, operación sin la que hubiese muerto. No obstante, permaneció en estado vegetativo hasta que murió el 31 de octubre de 2023.

La Fiscalía pide 22 años y tres meses para los tres acusados como presuntos coautores de un delito de asesinato y dos de tenencia ilícita de armas. Además exige el pago de una indemnización solidaria cercana a un millón para los padres y los ocho hijos que tuvo el 'Tapón', con tres mujeres, a sus cuarenta años de edad. También se contemplan indemnizaciones para los hermanos de la víctima, desconociéndose cuántos tiene.