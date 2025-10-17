Suscríbete a
Una jueza anula la elección a dedo de tres puestos de jefaturas de la Diputación de Sevilla

CSIF interpuso la demanda contra el acuerdo plenario en el que se acordó modificar las plantillas de personal funcionario y laboral del órgano presidido por Javier Fernández

Una juez anula el nombramiento a dedo de cuatro directivos en la oficina fiscal de la Diputación

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en un acto reciente
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, en un acto reciente EP
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

La unión provincial de CSIF en Sevilla ha conseguido un nuevo triunfo judicial frente a la Diputación de Sevilla, en base a un recurso contencioso administrativo interpuesto sobre la forma de provisión elegida para tres puestos de jefatura de servicio. Concretamente, los puestos se ... refieren a la jefatura de servicios de Patrimonio, del área de Régimen Interior; la jefatura de servicio de Personal, del área de Empleado Público; y la jefatura de Servicios Sociales Comunitarios, del área de Cohesión Social e Igualdad, cuyo modelo de provisión ha quedado suspendido. La sentencia no es firme y ante la misma cabe recurso de apelación en un plazo de quince días.

