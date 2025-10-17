Una jueza anula la elección a dedo de tres puestos de jefaturas de la Diputación de Sevilla

La unión provincial de CSIF en Sevilla ha conseguido un nuevo triunfo judicial frente a la Diputación de Sevilla, en base a un recurso contencioso administrativo interpuesto sobre la forma de provisión elegida para tres puestos de jefatura de servicio. Concretamente, los puestos se ... refieren a la jefatura de servicios de Patrimonio, del área de Régimen Interior; la jefatura de servicio de Personal, del área de Empleado Público; y la jefatura de Servicios Sociales Comunitarios, del área de Cohesión Social e Igualdad, cuyo modelo de provisión ha quedado suspendido. La sentencia no es firme y ante la misma cabe recurso de apelación en un plazo de quince días.

Tras una anterior sentencia interpuesta y ganada también por el órgano sindical de CSIF en el mes de diciembre de 2024, que anulaba la forma de designación para 35 puestos de jefaturas de servicio y direcciones de centro, por motivos muy similares, CSIF interpuso una demanda contra el acuerdo plenario por el que se acordó modificar las plantillas de personal funcionario y laboral y la Relación de Puestos de Trabajo de dicha corporación, así como actualizar dicha RPT de la misma, en relación con el sistema de provisión mediante un concurso específico.

La juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Sevilla, según la sentencia a la que ha podido acceder este periódico, ha estimado dicho recurso administrativo y apunta que tiene razón la parte demandante «en cuanto no consta valoración de puestos de trabajo, necesaria para determinar la especificidad de los méritos necesarios para llevar a cabo el concurso específico, ni memoria, por lo que no se ha justificado su necesidad, al no constar un análisis del contenido y naturaleza de las funciones encomendadas a cada puesto reservado a la provisión mediante concurso específico, el ámbito de la actividad en la que se ejercen y de la responsabilidad que comportan, suficiente para acreditar que se trata de puestos claves atendido su carácter directivo o de especial responsabilidad».

Es decir, tal y como lo hacen expresar desde CSIF, esto supone que por parte de la Diputación de Sevilla «no se han justificado motivos para acudir a una fórmula en la que la elección del candidato es casi directa o de libre designación», según traduce la delegada sindical en Diputación, Lola Osuna. Del mismo modo, tal y como recoge la sentencia, «no queda acreditado el motivo que justifique acudir a esta forma de provisión de los puestos de trabajo consistentes en jefaturas de servicio, más allá de la propia naturaleza del puesto considerando que son jefaturas de servicios; por lo que procede la anulación de esta modalidad de provisión, por falta de motivación», matiza.

«La Diputación incumple»

La delegada de CSIF concluye, por todo lo anterior, que «la Diputación de Sevilla incumple y ha seguido utilizando este procedimiento». De hecho, «han seguido creando hasta casi una decena de jefaturas de servicio, a cubrir por el mismo procedimiento, a dedo», declara. Por esa misma razón, desde CSIF aclaran que existen otros dos procesos contenciosos contra la corporación provincial en curso.

A juicio de la delegada de CSIF en Diputación, este fallo judicial tiene especial relevancia porque «a pesar de la sentencia firme del pasado diciembre, que tumbó el concurso específico (mezcla de concurso general y libre designación, con mayor peso 60% para la libre designación) para los citados 35 puestos, la Diputación ha seguido creando puestos de esta naturaleza», explica Osuna. «Y lo que es aún peor, ha llevado a cabo todo tipo de estrategias para incumplir la citada sentencia firme», añade.

A ello hay que añadir que estas jefaturas de servicio y puestos de superior categoría, según la sindical, «se están creando a costa de amortizaciones de puestos de categorías inferiores». Lo que está conllevando «bien el desmantelamiento de determinados servicios, o bien, directamente la privatización de ellos», se denuncia. Algo que según CSIF ya pasa en las lavanderías de los centros residenciales. «Es una realidad que estamos constatando en las modificaciones de relación de puestos de trabajo que se están llevando a la mesa de general de negociación», aluden.