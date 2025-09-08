El juez del caso del asalto al chalé a María del Monte señala los «indicios racionales» contra Antonio Tejado y los otros procesados, según ha señalado Diario de Sevilla. También, el juez ha desestimado el recurso que su abogado había presentado contra su procesamiento, en el que había solicitado el archivo de la causa.

El juez Gutiérrez Casillas entiende, según la información a la que ha tenido acceso este periódico, que «existen indicios racionales de la perpetración de los delitos descritos en la resolución recurrida y en el presente auto que determinan la procedencia de acomodar la continuación de la tramitación de la causa a través de las normas de procedimiento abreviado».

Además, ha apuntado que «se infiere racionalmente» la perpetración de los delitos y, al existir esos «indicios racionales de su comisión, procede la desestimación de los recursos». El juez ha explicado que el auto para convertir el procedimiento en uno abreviado «no suponen una sentencia de condena, de modo que los elementos de pruebas alegados en relación a la exculpación de los investigados deberán tener virtualidad en sede de juicio oral».

Antonio Tejado, el sobrino de María del Monte ha insistido en su inocencia, alegando precisamente que no había indicios de su presunta participación en los hechos ni de que diera «información privilegiada» a los ladrones facilitando la entrada en la vivienda, comunicando cuándo estaría su tía para que les abriera la caja fuerte y describiendo el interior de la casa.

«Concertado con el resto de involucrados»

El juez ha comentado que el sobrino de la cantante estaba «concertado con el resto de los involucrados» y «facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior».

«Comunicó y puso en conocimiento del resto de los asaltantes el momento en el que la propietaria de la vivienda se encontraba en su interior para que de forma coactiva pudiera abrirles la caja fuerte, en orden a sustraer efectos y dinero en efectivo», según se desprende del auto.

El sobrino de la popular cantante es «autor intelectual» del robo junto a su amigo, el ciudadano ruso Arseny Garibyan, y por ello, Tejado «les describió a tal efecto las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio».

El juez sí ha estimado uno de los recursos presentados, en concreto, el de la acusación particular que ejerce María del Monte, que había pedido que se ampliara a nueve el número de los investigados que acudieron aquella madrugada a la vivienda asaltada y participaron en la ejecución material del robo, tal y como ha explicado Diario de Sevilla. La acusación ha apuntado los roles que el juez atribuyó a otros cuatro investigados y que ha defendido que también habían intervenido aquella madrugada junto a los cinco individuos que irrumpieron en la vivienda y retuvieron a las víctimas hasta hacerse con el botín de la caja fuerte.

La participación de otros cuatro sospechosos

A esta petición, se unió la Fiscalía de Sevilla y en la actualidad, el magistrado ha destacado que estos cuatro sospechosos «igualmente participaron y colaboraron en los hechos del robo con violencia e intimidación en casa habitada y uso de instrumento peligroso en el ámbito de una organización criminal con detención ilegal y causación de lesiones».

También, ha estimado la petición de la Fiscalía de concretar el auto incluyendo el resultado de las entradas y registros practicados el 9 de febrero de 2024 en los domicilios de los procesados, entre ellos, el de Antonio Tejado, al que intervinieron su teléfono, dos dispositivos GPS, una consola de videojuegos y un «cuaderno pequeño con anotaciones manuscritas en el que se incluye una especie de mapa o croquis en su interior».

Gutiérrez Casillas sí ha aceptado la petición de la acusación pública para abrir unas nuevas diligencias previas para investigar a uno de los 11 investigados por delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico, tras el registro realizado en su domicilio con motivo de la denominada operación 'Abgena', donde se detuvo a los presuntos autores del asalto al chalé y fueron incautadas 128 plantas de marihuana, con un peso bruto aproximado de 6,6 kilos.

Más temas:

Robos

Tribunales

Sevilla

Justicia