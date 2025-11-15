Suscríbete a
Iglesia en Sevilla

El jubileo de los pobres

Monseñor Valdivia preside este domingo en la Catedral la celebración litúrgica que acompaña a la jornada mundial

Un Círculo de Silencio previo en la plaza Virgen de los Reyes clamará por la dignidad de las personas sin hogar

La colecta mensual de Cáritas se ha trasladado a este fin de semana en coincidencia con la jornada de los pobres

Los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo
Javier Rubio

Javier Rubio

La IX Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco en 2017, tendrá una celebración especial en la archidiócesis de Sevilla con la eucaristía en la Catedral este domingo a partir de las 18 horas, presidida por el obispo auxiliar monseñor Ramón Valdivia. ... Será el gran momento de los voluntarios de Cáritas y de cuantas personas atiende la ONG católica en su impagable acción social durante todo el año. La colecta mensual en favor de Cáritas se ha trasladado a este tercer domingo de noviembre para reforzar la celebración comunitaria.

