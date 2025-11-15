El jubileo de los pobres

La IX Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco en 2017, tendrá una celebración especial en la archidiócesis de Sevilla con la eucaristía en la Catedral este domingo a partir de las 18 horas, presidida por el obispo auxiliar monseñor Ramón Valdivia. ... Será el gran momento de los voluntarios de Cáritas y de cuantas personas atiende la ONG católica en su impagable acción social durante todo el año. La colecta mensual en favor de Cáritas se ha trasladado a este tercer domingo de noviembre para reforzar la celebración comunitaria.

De la organización de este domingo se han encargado las vicarías para la Nueva Evangelización y para la Pastoral Social, que tienen por cabeza respectiva a los sacerdotes Óscar Díaz Malaver y Salvador Diánez. Ambas vicarías han animado a la participación de comunidades, movimientos y grupos parroquiales que tienen su campo de acción pastoral en el mundo de la marginación y la exclusión social.

Por ejemplo, los cuatro proyectos parroquiales de atención a personas sin hogar tienen previsto marchar hasta la plaza Virgen de los Reyes desde sus respectivos lugares de referencia para participar, con carácter previo a la eucaristía, en un Círculo de Silencio a partir de las 17.15 de la tarde en el que se clamará por la dignidad de las personas desposeídas de un hogar. Luego, vestidos con camisetas negras de la campaña de Cáritas para este año, marcharán desde allí para entrar a la Catedral.

Como telón de fondo de esta conmemoración de la Iglesia universal, aparece la reciente publicación del noveno informe Foessa sobre Exclusión y Desarrollo Social que alerta de que «España atraviesa un proceso inédito de fragmentación social: la clase media se contrae desplazando a muchas familias hacia estratos inferiores. Tras dos décadas de crisis encadenadas, las fases de recuperación no han cerrado la brecha y han llevado a España a contar con una de las tasas de desigualdad más altas de Europa. La integración social se erosiona y la exclusión grave permanece muy por encima de los niveles de 2007. En 2024, la exclusión severa se sitúa un 52% por encima de 2007, lo que arroja un saldo de 4,3 millones de personas».

En la presentación de este valioso informe, se aseguró que «los principales motores de la exclusión social en España son la vivienda y el empleo». «La vivienda es hoy el factor que está activamente reconfigurando nuestra estructura social, expulsando a uno de cuatro hogares de una vida digna, y triturando el difícil equilibrio de las clases medias», aseguró el coordinador de la investigación social.

El lema de este año, entresacado del salmo 71,«Tú, Señor, eres mi esperanza», ha sido comentado por el Papa León XIV en su mensaje para esta jornada: «La pobreza tiene causas estructurales que deben ser afrontadas y eliminadas. Mientras esto sucede, todos estamos llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas».

En su mensaje, el Santo Padre ha querido poner la atención a los pobres en el corazón mismo de la Iglesia: «Los pobres no son una distracción para la Iglesia, sino los hermanos y hermanas más amados, porque cada uno de ellos, con su existencia, e incluso con sus palabras y la sabiduría que poseen, nos provoca a tocar con las manos la verdad del Evangelio. Por eso, la Jornada Mundial de los Pobres quiere recordar a nuestras comunidades que los pobres están en el centro de toda la acción pastoral».

El Papa nos recuerda también que la pobreza más grave no es la falta de bienes materiales, sino vivir sin Dios, sin esperanza, sin amor. Por eso, la Iglesia está llamada a anunciar la alegría del Evangelio y a poner en el centro a los pobres, no como destinatarios pasivos de ayuda, sino como hermanos que nos evangelizan con su fe sencilla y su confianza en el Señor.

En las pautas de animación para las comunidades que ha distribuido la Conferencia Episcopal se alienta una celebración eucarística especial con estas palabras: «Hagamos de esta celebración una verdadera fiesta de encuentro donde todas las personas tenemos cabida. Que sea un espacio participado, en el que se compartan testimonios de sanación y conversión, de caminos y búsquedas, de proyectos en marcha. Es importante que todos nos sintamos invitados e incluidos, participantes, comunidad parroquial de cada domingo, quienes participan activamente en las actividades pastorales y sociales… Quizás es el momento de invitar y dar lugar a quienes habitualmente no participan tan activamente. A veces nos gustaría participar pero no nos atrevemos y solo necesitamos el gesto de que alguien nos invite a hacerlo».