Juanma Moreno reabre «unos días» las Atarazanas de Sevilla tras 30 años de abandono

Las Reales Atarazanas de Sevilla se inauguran hoy oficialmente con un acto público 24 horas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sus consejeros, celebraran su consejo de gobierno. Una reunión que rara vez sale del Palacio ... de San Telmo y que, cuando lo hace, es para señalar una efemérides o un gran estreno. Ambas circunstancias coincidieron este miércoles en el antiguo arsenal naval. El 1 de octubre pasará a la historia como la fecha en que vio la luz la reforma de un monumento abandonado durante décadas. Y un proyecto sujeto a los vaivenes políticos y a la falta de entendimiento entre las partes, además de trabado por cuestiones patrimoniales. Por fin se pudo ver el resultado, aunque los primeros en hacerlo fueron, además del equipo de Moreno, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y directivos de las otras entidades involucradas en esta rehabilitación. Hoy es el turno del acto oficial de cara a la ciudadanía que, según ha podido saber este periódico, podrá disfrutar de su visita sólo durante unos días. De momento.

Como ya adelantó ABC, la obra no está terminada y resta al menos un año para su conclusión. Lo que acabó a principios de este mes fue la primera fase bruta de la reforma, llevada a cabo por Avintia según el controvertido plan diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra. Se trata de la planta baja con sus característicos arcos y una gran sala de 1.000 metros cuadrados, unos trabajos que según la propia constructora han supuesto un «desafío de gran complejidad» en tres dimensiones: geográfica, social e histórica. El presupuesto destinado a la misma llega a casi los 20 millones de euros, 12 aportados por al Fundación La Caixa y 7 por la Junta de Andalucía, que dan por completada su 'misión' de rescate de esta joya del patrimonio civil.

Fue esta zona por la que pasearon ayer los políticos y donde Juanma Moreno ofreció las primeras declaraciones (había hablado antes en redes sociales) a cerca del futuro del edificio construido por el rey Alfonso X en 1252. «A partir de mañana (por hoy), que habrá otro evento importante, se abren las puertas para que los ciudadanos puedan contemplar el trabajo que se ha hecho», dijo, aunque sin concretar si de forma definitiva o se trata de una inauguración por partes. Como de hecho, así será. Una vez finalizada esta primera etapa (que comprende un 70% del total), las Atarazanas se exhibirán durante algunas jornadas antes de volver a cerrar para acometer la segunda y definitiva, llevada a cabo por la Fundación Cajasol, encargada de la gestión cultural del momumento al menos durante 20 años.

La entidad que preside Antonio Pulido invertirá otros 15 millones en lo que resta de obra para adaptarla a su musealización, que también tras muchas vueltas consistirá en un centro cultural sobre la historia de América (aunque todavía hay voces que promueven otro contenido, el último, un «museo de la convivencia» entre musulmanes, cristianos y judíos).

Son estas tareas para la puesta a punto del plan museístico que llevará a cabo Acciona y del que probablemente se conozcan hoy mismo más detalles, las que imposibilitarán un normal funcionamiento de visitas al resto del edificio, reconvertido en «ágora cultural». Por esta razón, según ha confirmado el propio Pulido, el monumento tendrá que volver a cerrarse «por unos meses».

En total, y si cumple el plazo previsto de otro año de obras, el proyecto acumulará un retraso de tres años sobre el calendario inicial. De cualquier forma, se pondrá fin a varias décadas en el olvido y una lista interminable de contratiempos. Las Atarazanas de Sevilla están declaradas Bien de Interés Cultural y catalogadas como Monumento Nacional desde 1969. En 1993 pasaron a ser propiedad de la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Cultura realizó obras de rehabilitación hasta 1995. Hace más de 15 años, la administración andaluza cedió el edificio a La Caixa por un periodo de 75 años a fin de que construyera el CaixaFórum, que finalmente la entidad bancaria se llevó al entorno de Torre Sevilla, donde está abierta desde 2017. Finalmente, en los últimos meses de la primera legislatura de Juanma Moreno en la comunidad, comenzaron los trabajos.

Crítica del PSOE

Aunque este espacio haya estado en el ostracismo durante casi 30 años de gobierno socialista, el PSOE criticó ayer la buena noticia que supone una inauguración, tildando la convocatoria de una «actuación megalómana» del presidente.

En esos términos se refirió el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Rafael Recio, señalando que las Atarazanas se mantienen como una «instalación vacía» de contenido cultural y relativo a «la historia naval» que ha tenido la capital andaluza. Sin embargo, «al final lo que nos encontramos es con una actuación megalómana de Moreno Bonilla, de las que a él le gusta desarrollar», que pone de relieve que «se ha invertido, evidentemente, que se ha recuperado una instalación cultural potente para la ciudad de Sevilla», pero que actualmente es «una instalación vacía».

Se verá a finales del año que viene, cuando acabe por perfilarse el plan de la Fundación Cajasol. Otra cuestión que queda pendiente es la reurbanización del entorno, que comprende las calles Temprado (por donde el centro cultural tendrá su entrada principal), Santander y Dos de Mayo. Estos planes están ya ideados, pero sin fecha determinada de comienzo. Esto se debe a que no pueden coincidir estas obras con las del propio monumento, así como las del Hospital de la Caridad, por lo que difícilmente se podrán materializar durante el actual mandato de Sanz. En cualquier caso, uno de los detalles que se conocen de esta modificación urbanística y es que la solería de la calle Dos de Mayo coincidirá con la del antiguo arsenal para darle hegemonía estética.