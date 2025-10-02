Suscríbete a
Juanma Moreno reabre «unos días» las Atarazanas de Sevilla tras 30 años de abandono

La Junta de Andalucía celebró el Consejo de Gobierno en el monumento, cuya inauguración oficial tendrá lugar hoy

La Fundación Cajasol confirma a ABC que el espacio volverá a cerrar «varios meses» para ejecutar las obras de musealización

Juanma Moreno estrena las Atarazanas de Sevilla: «Han tenido que pasar más de 30 años»

El PSOE, que abandonó las Atarazanas durante 30 años, critica a Juanma Moreno por la inauguración «megalómana»

Juanma Moreno y los consejeros andaluces, ayer, tras la foto oficial en las Atarazanas
Juanma Moreno y los consejeros andaluces, ayer, tras la foto oficial en las Atarazanas

Rocío Vázquez y Mercedes Benítez

Las Reales Atarazanas de Sevilla se inauguran hoy oficialmente con un acto público 24 horas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y sus consejeros, celebraran su consejo de gobierno. Una reunión que rara vez sale del Palacio ... de San Telmo y que, cuando lo hace, es para señalar una efemérides o un gran estreno. Ambas circunstancias coincidieron este miércoles en el antiguo arsenal naval. El 1 de octubre pasará a la historia como la fecha en que vio la luz la reforma de un monumento abandonado durante décadas. Y un proyecto sujeto a los vaivenes políticos y a la falta de entendimiento entre las partes, además de trabado por cuestiones patrimoniales. Por fin se pudo ver el resultado, aunque los primeros en hacerlo fueron, además del equipo de Moreno, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y directivos de las otras entidades involucradas en esta rehabilitación. Hoy es el turno del acto oficial de cara a la ciudadanía que, según ha podido saber este periódico, podrá disfrutar de su visita sólo durante unos días. De momento.

