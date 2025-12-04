Suscríbete a
ABC Premium

NAVIDAD

Juan Miguel González: «En los corrales de vecinos de Sevilla del siglo XIX ya se instalaban belenes»

El presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría clausuró en la Maestranza el ciclo 'La Navidad en Sevilla'

Un precioso recorrido por la pintura sevillana que plasma el nacimiento de Jesús

Teodoro León: «El primer Belén quería expresar el amor de Dios y al prójimo»

Juan Miguel González y Marcelo Maestre antes de la celebración de la última de las conferencias del ciclo
Juan Miguel González y Marcelo Maestre antes de la celebración de la última de las conferencias del ciclo manuel gómez
Alberto Flores

Alberto Flores

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una época en la que parece que en demasiadas ocasiones la Navidad y todo lo que la rodea se ha vaciado de contenido y se ha terminado convirtiendo en algo principalmente externo, es importante volver a los orígenes y acudir a disciplinas como el ... arte y la historia para entender de manera más profunda esta celebración. Es precisamente lo que han tratado de hacer dos instituciones muy importantes en la ciudad como son la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app