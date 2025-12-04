Juan Miguel González: «En los corrales de vecinos de Sevilla del siglo XIX ya se instalaban belenes»

En una época en la que parece que en demasiadas ocasiones la Navidad y todo lo que la rodea se ha vaciado de contenido y se ha terminado convirtiendo en algo principalmente externo, es importante volver a los orígenes y acudir a disciplinas como el ... arte y la historia para entender de manera más profunda esta celebración. Es precisamente lo que han tratado de hacer dos instituciones muy importantes en la ciudad como son la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría.

Ambas entidades, que colaboran habitualmente en la puesta en marcha de diferentes iniciativas, han impulsado el ciclo 'La Navidad en Sevilla', que se ha celebrado durante tres tardes consecutivas en el marco que proporciona el salón de carteles de la Real Maestranza de Sevilla.

En la primera de las citas, el obispo auxiliar de Sevilla, Teodoro León, realizó un recorrido por la vida y andanzas de San Francisco de Asís, considerado como el impulsor de la tradición navideña popular, ya que fue el creador del primer Belén viviente, algo que llevó a término en el siglo XIII, fue una cita en la que se puso de manifiesto principalmente la dimensión espiritual de la celebración de la Navidad. La segunda tarde, los asistentes al ciclo pudieron entender de qué manera tan profunda ha influido la Navidad en el mundo del arte, gracias al completo y pormenorizado recorrido por la pintura sevillana que realizó el profesor de Bellas Artes Jesús Rojas Marcos.

Juan Miguel González Gómez, presidente de la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, fue el encargado en la tarde del jueves 4 de diciembre de clausurar el ciclo, pronunciando una conferencia que llevaba por título 'El Belén en Sevilla: escultura, iconografía y devoción popular'.

El ciclo se ha desarrollado durante tres días en las instalaciones del salón de los carteles de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla manuel gómez

Marcelo Maestre, teniente de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla abrió el acto, aprovechando la ocasión para clausurar este ciclo dedicado a la Navidad, asegurando que «nos sentimos plenamente satisfechos del desarrollo del ciclo, que ha contado con intervenciones de alto nivel».

Maestre agradeció a Juan Miguel González Gómez su colaboración con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde que comenzó este camino, que se inició en 2012 y en «el que hemos podido conocer numerosos aspectos del arte y de la historia relacionados con nuestra ciudad, siempre de la mano de destacados especialistas».

Del encargado de pronunciar la última conferencia, destacó que «es autor de innumerables artículos, trabajos de investigación y monografías». En cuanto a los reconocimientos que ha obtenido hay que señalar la Medalla de la Ciudad de Sevilla, el Premio Alfonso X El Sabio y la Medalla de Oro de la Universidad Internacional de Andalucía.

El Belén que vino de Nápoles

Juan Miguel González quiso comenzar asegurando que «la Navidad es una festividad litúrgica, pero al mismo tiempo es una fiesta popular, que está muy enraizada en la historia del arte sevillano». El ponente destacó que «vivimos en un mundo convulso, estamos en un momento de crisis, en el final de una época y se traduce en el desequilibrio de la sociedad que nos ha tocado vivir, lo que afecta al conocimiento y a la celebración de la Navidad en España. Estamos continuamente asaeteados por anuncios y propaganda, y perdemos el sentido de las cosas por lo que terminamos entrando en un relativismo que es sorprendente. No podemos olvidar que la Navidad es la celebración del Hijo de Dios».

En cuanto a la representación artística vinculada con la Navidad, Juan Miguel González realizó un recorrido que comenzó con San Francisco de Asís y que siguió con la tradición del Belén napolitano, que se expande a partir del último tercio del siglo XV. «La tradición del Belén llegó a España a través de Nápoles y encontró muy pronto el apoyo de la corona. En primer lugar, Felipe V y sobre todo su hijo Carlos III fueron los que introdujeron esta tradición en España a lo largo del siglo XVIII».

La tradición que comenzaron a cultivar los Reyes se trasladó rápidamente al pueblo llano, que se contagió de esa devoción. «Se produjo lo que se conoce como la democratización del Belén. Tenemos noticias de que en el siglo XIX incluso en los corrales de vecinos más humildes se instalaban belenes. Desde la Edad Media hasta hoy, el Belén se ha ido manteniendo con el mismo interés y fervor en la sociedad española», apuntó González.

A través de diferentes proyecciones, este especialista fue poco a poco desgranando los detalles de las numerosas obras artísticas que se encuentran en Sevilla que tienen que ver con los diferentes pasajes evangélicos relacionados con la Navidad y mostró la riqueza iconográfica que en este sentido tiene la capital andaluza con paradas destacadas por ejemplo en diferentes ejemplos escultóricos que se encuentran en la Catedral de Sevilla.