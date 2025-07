Juan Manuel Miñarro, escultor: «Mi estudio parece un gabinete de traumatología»

La imaginería religiosa es una parte clave de la Semana Santa en Sevilla, pues además de tener un carácter religioso representan una tradición artesanal muy arraigada. Así, las imágenes son el resultado de un trabajo meticuloso que combina técnica, historia y devoción. En este sentido, en la capital hispalense pueden encontrarse talleres especializados donde esta labor se mantiene viva; uno de los más reconocidos es el de Juan Manuel Miñarro.

Este escultor y profesor sevillano es conocido por su enfoque científico y riguroso a la hora de representar la figura humana. Su taller ha sido visitado recientemente por Alberto Maldonado, creador de contenido que ha compartido en su cuenta de TikTok @lahistoriasata un vídeo donde muestra detalles del lugar y recoge algunas anécdotas y reflexiones del propio Miñarro.

Así es el estudio del escultor Juan Manuel Miñarro

En primer lugar, Miñarro mostró una imagen del San Pedro de la Hermandad de la Oración en el Huerto, de Cabra. «Este es mi primer misterio, el primero de todos. Están aquí para ponerlos al día», comentó. También mostró a «mi amigo Salomón, que es un pájaro, como su nombre dice, muy sabio. Dice piropos y dice picardías, porque casi todos los loros son aficionados a las palabras malsonantes, no sé por qué. Claro, porque yo se las enseño. Es que nosotros discutimos mucho con lo que hacemos, nos peleamos con nuestras obras«.

Haciendo un repaso del material que tenía repartido por su taller, dijo Miñarro que «esto parece un gabinete de traumatología, un departamento anatómico. Lo que nosotros hacemos, la arquitectura del cuerpo humano, es básica«. Siguiendo con ese recorrido, en la zona de la carpintería, »hay un modelo que, para mí, tiene mucho interés. Este es el crucificado scorticati, modelo que hice para la tesis doctoral. Esto es un cuerpo para un romano, para Guadix. A este le falta la cara«.

Mostró también el escultor un pequeño busto de Francisco Buiza, uno de sus maestros, aunque no quiso dejar de mencionar a otros como «Antonio Cano, Pérez Aguilera, Doña Carmen Jiménez Serrano, Juan Abascal, Antonio Gavira...». En este sentido, al hablar sobre el mundo de la imaginería, quiso destacar la buena relación que tiene con otros profesionales del gremio. «Una cosa son los piques, que es competitivo, que es bueno tenerlo en las profesiones. Es superar a tu maestro a ti mismo. No quiere decir que no tenga que haber relaciones humanas. Tengo la suerte de llevarme muy bien con todos, incluso Luis Álvarez Duarte, que teníamos un pique más especial... Con Dubé, por ejemplo, era tan magnífica persona. Con Ortega Bru... Puñetas. Me faltó irme a ayudarle a terminar las últimas tallas. Y, ahora, con el grupo este de grandes imagineros que tenemos en Sevilla... Yo estoy muy satisfecho de ver la gran calidad de obras que se están haciendo«.

Al hilo de lo anterior, destacó también Miñarro que «una de las cosas que hay que agradecerle a Luis Álvarez Duarte es que supo darle valor a lo que era un trabajo de imaginería. Si nosotros no trabajamos, no trabajan no los orfebres, ni los bordadores, ni los doradores... Si no es por los imagineros, no hay Semana Santa«.