Los jóvenes hacen las paces con las Matemáticas en la Selectividad: «Ha sido más fácil que el anterior»

La convocatoria extraordinaria de la Selectividad 2025 en Andalucía, celebrada este miércoles, ha dejado mejores sensaciones entre los alumnos. En especial, el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, que generó una fuerte polémica en la convocatoria ordinaria del mes pasado, ha sido valorado esta vez como más accesible. Tras una prueba anterior que muchos calificaron como «desproporcionada» respecto al nivel de Bachillerato, esta segunda oportunidad ha dado algo de alivio a los estudiantes afectados, preocupados por el impacto de esta asignatura en sus notas de corte y su acceso a la universidad.

Un examen de Matemáticas «más fácil»

A diferencia del examen de junio, que generó críticas generalizadas por su elevada dificultad, la prueba extraordinaria de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales ha sido percibida como más razonable. Muchos estudiantes coincidieron en que el nivel del examen fue más acorde al temario trabajado durante el curso. «Ha sido mejor que el anterior, ha sido más fácil», comentó una alumna al salir del aula. Otra estudiante expresó que «una parte del examen ha sido más fácil», aunque reconoció que sus expectativas seguían siendo bajas.

📐📊 ¿Más fácil que en junio?



Hoy se han examinado de Matemáticas Aplicadas en la convocatoria extraordinaria de la PAU.



🔹 Les preguntamos si este examen les ha parecido más asequible

🔹 Cómo lo han preparado

🔹 Y si creen que han mejorado su nota pic.twitter.com/DwE687hsxI — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) July 2, 2025

Antonio, otro alumno que se presentó a la convocatoria extraordinaria, afirmó que salió del examen con «bastantes buenas expectativas». En su opinión, «este examen ha sido más fácil que el anterior». También Natalia compartió esa percepción: «Yo creo que ha salido bien, porque han entrado cosas más fáciles y me ha resultado más sencillo». La mejora en los resultados puede atribuirse tanto al diseño de la prueba como a una preparación más enfocada, después del impacto negativo del primer intento.

Sin grandes cambios a la hora de estudiar

Aunque los resultados hayan sido mejores, muchos alumnos reconocen que su forma de preparar el examen no ha cambiado significativamente. Natalia explicó que no modificó su técnica: «No he cambiado mi técnica de estudio, solo me he esforzado un poco más». Una compañera añadió que esta vez se centró en practicar más ejercicios específicos de Selectividad, en contraste con la convocatoria anterior, donde había priorizado la teoría.

Antonio fue uno de los pocos que adoptó una estrategia estructurada: «He seguido una dinámica de estudios basada en un cuadrante en el que he asignado más horas a las asignaturas más complicadas». Sin embargo, no todos los estudiantes vieron recompensado su esfuerzo en la prueba de junio. «Hice muchos problemas que no tenían nada que ver con los de la Selectividad», dijo una alumna, lo que demuestra que una preparación basada en modelos reales de examen puede ser decisiva para alcanzar la nota deseada y no ver comprometido el acceso a la carrera universitaria elegida.

La incertidumbre de los padres

La dureza del examen de junio ha generado preocupación también en muchas familias. Padres y madres han compartido su inquietud ante el efecto que una mala nota en Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales puede tener en el futuro académico de sus hijos. Un padre relató que la profesora del curso intensivo que preparó a su hijo tardó una hora en resolver uno de los ejercicios del examen ordinario: «¡Y es matemática!». Además, alertó sobre el descenso de las calificaciones: «Muchos chavales con notas de sobresaliente les ha bajado la media y no tienen acceso a la universidad».

El problema, explicó, no se limita a Selectividad. También hay pocas plazas en los grados superiores, lo que incrementa la presión sobre los alumnos. «A los chavales se les une el miedo de suspender Selectividad con el de quedarse fuera incluso de los grados superiores porque la nota es muy alta». Una madre coincidió en esa preocupación: «Ellos ya de por sí están preocupados. Llevan la tensión y los nervios de enfrentarse a estas pruebas». En su caso, su hijo quiere estudiar Ingeniería Química, pero al presentarse en la convocatoria extraordinaria, sabe que optará a menos plazas universitarias. «No solo está con los nervios de sacar nota, sino que no saben a qué van a poder acceder», lamentó.