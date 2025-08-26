Un joven de 23 años muere tras caer al Guadalquivir a la altura del Puente del Cristo de la Expiración

El Puente del Cristo de la Expiración, en una imagen de archivo

El cuerpo de un joven de 23 años ha sido hallado a las 16.00 de la tarde de este martes en el río Guadalquivir de Sevilla después de que éste cayese al agua en circunstancias que aún no han trascendido, aunque las primeras hipótesis apuntan a que éste se habría lanzado al agua según el testimonio ofrecido por algunos testigos presentes en la zona, muy cerca de la estación de Plaza de Armas.

Los servicios de Emergencia del 112 en Andalucía recibieron diversos avisos en torno a la 13.00 del mediodía en los que se exponían que este joven se había lanzado al Guadalquivir a la altura del Puente del Cristo de la Expiración de la capital andaluza, y que por su lado dos personas trataron de rescatarla sin éxito por más que trataron llegar hasta él nadando.

Para cuando se difundió el suceso, se habían movilizado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Bomberos de Sevilla, Guardia Civil, Centro de Coordinación Operativa (Cecop), Policía Local, Policía Nacional y Autoridad Portuaria, que ha sido la encargada de cortar el tráfico fluvial del río entre la Torre del Oro y San Jerónimo para encontrar el cadáver de este joven.

Es la Policía Nacional la encargada de investigar este asunto del que de momento se desconocen más detalles, a la espera de dilucidar con mayor claridad si el joven de 23 años que ha perdido la vida se lanzó de forma independiente como así han declarado algunos testigos del suceso, y en dicho caso cuáles son los motivos que le llevaron a ello.