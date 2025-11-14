Suscríbete a
Josefa y José Francisco celebran seguir viviendo: cuando la diálisis se convierte en una forma de vida

Reportaje

En el Centro de Diálisis Aljarafe han sido homenajeados la mujer más longeva que recibe el tratamiento y el paciente que más años lleva con él: 21 años

Más de un millón de andaluces sufren enfermedad renal en alguna de sus fases

Foto de familia del Centro de Diálisis Aljarafe, con Josefa y José Francisco siendo obsequiados por sus nefrólogas
Foto de familia del Centro de Diálisis Aljarafe, con Josefa y José Francisco siendo obsequiados por sus nefrólogas
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

En la calle Cornisa azul, sin número, término municipal de San Juan de Aznalfarache, hay cuatro globos que son números y dos regalos que están envueltos. Es la dirección exacta del Centro de Diálisis Aljarafe, de Hemodiálisis Sevillana, por la que pasan decenas de ... personas según el día para continuar cada uno con su tratamiento. La historia parece la de una clínica normal cualquier día rutinario, de no ser porque en la misma se dan cita dos casos verdaderamente llamativos en Sevilla: el de Josefa, que cumple 90 años tras toda una vida entregándose en cuerpo y alma a los demás; y el de José Francisco, que cuenta ya con 66, y es uno de los pacientes renales que más tiempo lleva en diálisis, nada menos que 21 años en su caso.

