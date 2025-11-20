José María Santos y María Jesús Blanco ganan los XV Premios de Investigación Real Maestranza de Caballería-Pablo de Olavide

La cultura, el conocimiento y la investigación son las llaves del progreso, los verdaderos impulsores de la prosperidad, de la mejora de la sociedad. Por eso es tan necesario iluminar a quienes trabajan con denuedo en ello. La Real Maestranza de Caballería lleva quince ediciones ... convocando los Premios de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla – Universidad Pablo de Olavide, unas distinciones que se otorgan a profesores o investigadores con grado de Doctor y que, tal y como indica el Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza, Marcelo Maestre León, «ponen de manifiesto el apoyo a la labor de investigación y a la cultura del esfuerzo que ésta representa».

Maestre León ha presidido este jueves el acto de entrega de esta decimoquinta edición, acompañado de Lorena Garrido, viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación y Francisco Oliva Vázquez, Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide. Han acudido a esta ceremonia, además, Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, miembros de la Real Maestranza de Caballería, decanos de la UPO, así como familiares y amigos de los dos protagonistas de la jornada: los doctores José María Santos Pereira y María Jesús Blanco Sánchez.

El Teniente de Hermano Mayor ha resaltado en su intervención con la que se ha abierto el «emotivo» acto, lo que mueve a esta institución a establecer alianzas como la que tiene con la UPO y organizar reconocimientos como éstos: «Estoy convencido de que convocatorias como éstas son totalmente necesarias para que la tarea investigadora que actualmente se lleva a cabo en nuestra ciudad tenga la repercusión merecida en todos los foros científicos», ha señalado. Maestre León ha extendido sus felicitaciones no sólo a los investigadores «que tan brillantemente han obtenido estos galardones», sino a sus padres y familiares que le han acompañado en este «arduo camino». Un punto en el que después han coincidido los dos homenajeados en sus discursos de agradecimiento y de reinvindicación.

En esta ocasión, el jurado calificador ha concedido el premio en el campo del Conocimiento Experimental al Doctor en Biología Molecular y Biomedicina José María Santos Pereira por sus estudios en biología molecular y del desarrollo. Sus investigaciones, ha destacado el tribunal, «abren nuevas perspectivas para comprender cómo se regulan los genes, lo que podría tener importantes repercusiones en el estudio de enfermedades del desarrollo, patologías de origen genético y cáncer».

Por otro parte, el premio en el campo de Conocimiento Social ha sido concedido a la doctora en Derecho María Jesús Blanco Sánchez por sus investigaciones en torno a dos contratos clave en la inversión en los mercados de valores: el contrato de comisión y el contrato de asesoramiento financiero. El estudio se centra en la conveniente información que deben asumir los intermediarios financieros al comercializar productos complejos, facilitando un equilibrio informativo y consiguiendo así la protección del inversor.

Ciencia crítica

«Me llevo este reconocimiento como un recordatorio de que el que el camino recorrido vale la pena, pero también como un estímulo para seguir aprendiendo, creciendo y contribuyendo al avance de la ciencia con lo mejor de mí para la mejora de la sociedad», ha subrayado el doctor en biología molecular y biomedicina la Universidad de Sevilla José María Santos Pereira en su intervención, en la que ha tenido palabras para su equipo y familia, y especialmente a sus mentores, Andrés Aguilera López y Jose Luis Gómez Skarmeta, fallecido en 2020.

«Recibir este premio en el marco de una corporación cuyo origen se remonta a los días inmediatos a la conquista de esta ciudad en el año 1248 por el rey Fernando III el Santo, es para mí motivo de profundo agradecimiento y reflexión», ha comenzado su discurso la joven doctora María Jesús Blanco, profesora titular en la Universidad Pablo de Olavide en el área de derecho mercantil, que desarrolla su actividad investigadora en el ámbito del derecho digital, sistema financiero y derecho del transporte. «En tiempos marcados por la incertidumbre, la fragmentación y la aceleración de los cambios, la Universidad debe reafirmarse como un espacio de pensamiento, equilibrio, rigor intelectual y compromiso ético. No puede limitarse a ser mera transmisora de contenidos, debe ser generadora de ciencia crítica», ha destacado, para continuar después por lo que entiende deben ser las responsabilidades de un profesor. «Van más allá de la docencia y la investigación. Es custodio de la libertad de pensamiento, guía en la formación del juicio crítico, independiente y acompañante en ese bonito proceso de maduración intelectual del estudiantado». Blanco, ha confesado sus referentes: «El arte, la espiritualidad y la academia, que convergen en una misma raíz ética, la responsabilidad, el coraje y la vocación de servicio».