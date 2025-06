José María Pacheco hace una defensa de la Universidad de Sevilla al recibir el Premio Alumni 2025

La Universidad de Sevilla ha entregado este miércoles uno de sus reconocimientos más importantes, el Almuni de Honor, a José María Pacheco Guardiola, presidente del grupo Konecta. Este reconocimiento, que otorga la Asociación de Antiguo Alumnos de la US (Alumni), busca poner en valor la extraordinaria trayectoria empresarial y social del galardonado.

El premio fue entregado por el Rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, que destacó de José María Pacheco su contribución a la sociedad y llevar por bandera la importancia de la formación pública más allá de las fronteras españolas. El premiado comentaba durante su discurso que «es un honor recibir este premio, no sólo por lo que representa sino porque viene de mi tierra. Me llena de orgullo y de una tremenda responsabilidad, no solo me reconoce a mí, sino a todos los que forman parte de mi carrera. Sin ellos no hubiera sido posible».

José María Pacheco es alumno de la US, ya que estudió la Licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales en dicha institución, donde comenzó a forjar su trayectoria como empresario. Una trayectoria que le ha llevado a presidir y fundar el Grupo Konecta, una multinacional dedicada a la externalización de procesos de negocio con 130.000 empleados y que opera en 25 países; a la par de mostrar su compromiso con causas sociales y culturales. Así, preside la Fundación Alalá para la integración social de niños y adolescentes de etnia gitana en el Polígono Sur, y ha defendido el papel de las entidades como instrumento de mejora continua de la sociedad. Precisamente hacía Pacheco un repaso a su formación, destacando que «aprendí la importancia de los valores y el esfuerzo en los jesuitas, desde mis estudios en el Portaceli. Después pasé a la Universidad de Sevilla, una etapa decisiva en mi vida, donde adquirí conocimiento y una visión crítica con la sociedad», para acabar señalando que «aunque soy un firme defensor de lo privado, reconozco la importancia vital de lo público en la sociedad».

No es el único premio que ha recibido en su trayectoria por parte de la Universidad de Sevilla, ya que también fue galardonado con el Premio del Consejo Social de la US, y otros importantes reconocimientos como la Medalla de Andalucía a los Valores Humanos, la Medalla de la Ciudad de Sevilla o la Medalla de Oro al Mérito Empresarial Iberoamericano. Precisamente sobre las conexiones con Iberoamérica o Asia, en su discurso José María Pacheco ahondó en lo relevante de que «Europa debe ser consciente de que las universidades deben jugar un papel vital. Debe prepararse para competir y cooperar con 4.500 millones de asiáticos y 1.000 millones de africanos, que han crecido enormemente en población, mientras en Europa apenas lo hemos hecho».

Cabe recordar que el Premio Alumni de Honor busca reconocer a aquellos egresados de la US que hayan alcanzado logros relevantes en el ámbito profesional, académico, científico o social, y que mantengan un vínculo activo con la Universidad hispalense. José María Pacheco Guardiola sucede en la lista de personalidades reconocidas con este galardón al expresidente del Gobierno Felipe González, a la presidenta de la Fundación Persán Concha Yoldi, al cirujano Salvador Morales-Conde, y a la directora de Estrategia de Investigación en IA de Google Pilar Manchón Portillo. «Me llena de orgullo y de responsabilidad suceder a estos grandes premiados me honra y me compromete a seguir aportando», reconoció.

Premio Impacto Social

El de José María Pacheco no fue el único reconocimiento entregado en el acto celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla. También se reconoció con el Premio Impacto Social - Fundación 'la Caixa' 2025 -dotado con 1.000 euros- a María Teresa Suárez Martín, por la iniciativa BoostHer, que es la primera red andaluza que persigue impulsar proyectos de mujeres que trabajan en innovación, ciencia y tecnología; sentando las bases para motivar el liderazgo femenino en estos campos.

Además, el fallo del jurado también reconoció con un accésit al Premio Impacto Social - Fundación 'la Caixa' 2025, valorado en 500 euros, a Isabel Corrales Gutiérrez, por su proyecto TEAF: un reto de salud pública. Este proyecto es un estudio multidisciplinar del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal, que ha permitido la certificación de la 1ª Unidad TEAF a nivel andaluz.