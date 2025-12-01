José Luis Sanz, sobre el boicot policial en el alumbrado de Navidad: «Las bajas bien justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

En su visita al convento de Santa Inés, el alcalde de Sevilla ha querido seguir manteniendo firme el pulso que el gobierno local tiene abierto con la Policía Local a cuenta del boicot de este cuerpo al Plan de Navidad, máxime ... tras la ausencia de nada menos que de 77 policías locales en el turno del alumbrado de Navidad. A ello se se ha referido José Luis Sanz este lunes, indicando que desde el Consistorio hispalense se está estudiando cada caso en particular para ver si los agentes ausentes tienen justificado no haber acudido a su puesto de trabajo el pasado sábado en un día con una altísima afluencia de público como lo fue aquél.

Al respecto explicaba Sanz que en primer término que «este fin de semana ha habido muchas bajas», apuntaba. «En este momento, esta mañana de lunes se están analizando cuál era el motivo de todas esas bajas, las justificaciones de todas esas bajas y a lo largo de esta mañana hay varias reuniones previstas para ver si se puede llevar a cabo algún tipo de actuación judicial, aparte de abrir expedientes disciplinarios a aquellos que no tengan bien justificadas las bajas, qué tipo de actuaciones judiciales se pueden llevar a cabo», manifestaba en ese mismo sentido el primer edil.

Cuestionado por la posibilidad de que algunas notificaciones no pudieran llegarles a los agentes al llegar sólo por cauces municipales, Sanz reiteró que «a lo largo de esta mañana, se están estudiando todas esas bajas, las que estén bien justificadas no tendrían ningún problema y las que no estén bien justificadas, pues, insisto, se iniciará un expediente disciplinario», lamentaba en ese mismo sentido el propio Sanz a los medios de comunicación.

«Se está hablando con la Mutua»

Este periódico le preguntaba entonces a Sanz si de las 77 bajas de las 115 previstas en el turno de la tarde del sábado de la Policía Local de Sevilla, el máximo responsable municipal no tenía acceso a la cifra actualizada de qué bajas sí han sido justificadas correctamente al estar trabajándose en esa misma circunstancia. «Sábado y domingo no se ha podido hacer, así que esta mañana se está hablando con la Mutua y se está analizando una por una todas las justificaciones o bajas que se han concedido», señalaba.

Al hilo de todo ello, el alcalde de Sevilla no dejaba de apelar a la responsabilidad de los agentes: «Afortunadamente, la responsabilidad de los sevillanos está siempre por encima de la sensatez y la templanza. Es una ciudad que sabe manejar este tipo de grandes eventos, pero sí que es verdad que ha habido algunos problemas», valoraba, sobre algunas incidencias, no sin volver a tender la mano a los propios policías: «Yo hago un llamamiento a la responsabilidad».

No negaba pese a todo el primer edil que su intención sigue siendo escuchar a este colectivo que vela por la seguridad de sevillanos y visitantes. «Los sindicatos plantearon un plan que estaba por encima de la ley porque hay un tope de horas legales de productividad que puede pagar el Ayuntamiento de Sevilla. Hay que esperar al 1 de enero del 2026 para entrar en otro. El Ayuntamiento puso un plan encima de la mesa que suponía en vez de cobrar X, cobrar X menos 1. E incomprensiblemente los sindicatos, apoyados por el resto de la oposición que votaron que no se hacía el plan, han retrotraído la Policía Local a un plan del año 2004», lamentaba.

Sin señalar si habrá un nuevo acercamiento entre las partes, Sanz precisó que desde el Gobierno Local se está siempre abierto a un nuevo entendimiento, y no reconoció temor alguno a que ocurriera algo, dice, pese a que hubo miles de sevillanos entre los puntos clave que son la avenida Constitución, la Plaza de San Francisco y Plaza Nueva. «Temor no, porque hubo dispositivos de Protección Civil, también un número importante de Policía Nacional, pero insisto, hago un llamamiento a la responsabilidad, a la profesionalidad y a la vocación de servicio público», establecía, refiriéndose implícitamente a la Policía Local de Sevilla.