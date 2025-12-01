Suscríbete a
Sanz, sobre la ausencia policial en el alumbrado: «Las bajas justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

José Luis Sanz, sobre el boicot policial en el alumbrado de Navidad: «Las bajas bien justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

El alcalde de Sevilla sigue dejando la puerta abierta a un nuevo entendimiento con el cuerpo y está recopilando «con la mutua» qué bajas sí están acreditadas documentalmente de los 77 ausentes en este turno

El boicot de la Policía Local deja bajo mínimos el plan de seguridad de la Navidad en Sevilla

José Luis Sanz, junto al arzobispo de Sevilla, este lunes en Santa Inés
José Luis Sanz, junto al arzobispo de Sevilla, este lunes en Santa Inés María guerra
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

En su visita al convento de Santa Inés, el alcalde de Sevilla ha querido seguir manteniendo firme el pulso que el gobierno local tiene abierto con la Policía Local a cuenta del boicot de este cuerpo al Plan de Navidad, máxime ... tras la ausencia de nada menos que de 77 policías locales en el turno del alumbrado de Navidad. A ello se se ha referido José Luis Sanz este lunes, indicando que desde el Consistorio hispalense se está estudiando cada caso en particular para ver si los agentes ausentes tienen justificado no haber acudido a su puesto de trabajo el pasado sábado en un día con una altísima afluencia de público como lo fue aquél.

