José Luis Sanz recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

Sevilla se prepara para estrenar su Navidad este próximo sábado 29 de noviembre con el encendido del alumbrado que iluminará más de 300 calles de todos los distritos, algunas de ellas por primera vez. El alcalde José Luis Sanz ha dado a ... conocer esta mañana la programación de actividades que ha preparado el Ayuntamiento para estos días y que se titula 'El camino que lleva a Sevilla'. En ella se apuesta por el fomento de la cultura, los conciertos en los barrios, la instalación del Belén con luces más grande de España en la delantera del Palacio de San Telmo o una nueva edición del espectáculo 'Navigalia' en el Guadalquivir. Un listado de ofertas navideñas que se extenderá hasta el próximo 6 de enero de 2026 y que, como gran novedad, incluye la recuperación de una proyección sobre la fachada de la Plaza de San Francisco.

La propuesta del gobierno municipal no es un mapping de las mismas características que el que se proyectaba durante la etapa de Juan Ignacio Zoido, pero sí conserva el mismo espíritu de aquella iniciativa que se convirtió en uno de los grandes atractivos navideños en la ciudad. Para este año, la propuesta del Ayuntamiento incluye la proyección de un espectáculo de luces, video y sonido sobre la fachada de la Casa Consistorial que da a la Plaza de San Francisco y que se titulará 'Acordes de Sevilla'. Con ella se quiere rendir homenaje a tres efemérides musicales importantes: el 150 aniversario de la ópera 'Carmen', el centenario de la marcha 'Estrella Sublime' y el 50 aniversario del grupo Triana. Según ha anunciado Sanz, esta proyección tendrá una duración de 14 minutos y se repetirá cada media hora. Se estrenará este sábado 29 de noviembre a las 21.30 horas y su horario el resto de días será entre las 18.30 y las 23 horas, excepto el 24 y el 31 de diciembre y el 5 de enero en que se alargará una hora más, es decir, hasta la medianoche.

Por su parte, 'Navigalia' también volverá por tercer año consecutivo al río Guadalquivir, repitiendo así el éxito de las pasadas ediciones. Para esta Navidad se ha elaborado un nuevo guion de estreno, titulado 'Misión regalo', que comenzará a proyectarse en la zona más próxima al puente de Triana a partir del 18 de diciembre y hasta el 4 de enero. No habrá pases, eso sí, los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero. En total serán 70 sesiones, en horario de 18.45 a 22.25 horas, es decir, siete por cada uno de los días en los que esté en funcionamiento este espectáculo. Una de las novedades, ha anunciado el alcalde, es que «la duración pasa de los 12 a los 18 minutos». El público asistente se dispondrá, todos sentados, en el graderío que se instale en el Muelle de la Sal, con un aforo de unas 1.900 personas por cada uno de los pases. O lo que es lo mismo, se espera que en total haya 130.000 personas que disfruten de esta edición. Otro de los cambios será el coste de las entradas, que pasa de 1 a 2 euros, con el objetivo de «evitar que se reserven y luego queden vacíos los sitios». Se podrán comprar a través de la web de 'Navigalia', en una fecha todavía por determinar.

La iluminación navideña

El arranque de la Navidad en Sevilla será este sábado a partir de las 19.30 horas con un espectáculo en la Avenida de la Constitución en el que participarán la Banda Municipal de Sevilla, distintos coros navideños y la cantante Pastora Soler. Además, «una serie de niños se subirán al escenario para protagonizar el encendido, algunos de ellos de la Fundación Alalá», ha explicado el alcalde. Serán en total más de nueve millones de luces led para el alumbrado de 304 calles, diez más que el año pasado, y con novedades como que llega por primera vez a barrios como El Gordillo o a calles como Luis de Morales o la avenida de la Paz. «Esto ha supuesto un incremento del presupuesto de un 18,5%, casi 370.000 euros más que el año pasado», ha recordado Sanz.

El regidor también ha puesto en valor la apuesta del nuevo diseño que se ha hecho para la Avenida de la Constitución, que «cuenta por primera vez con elementos decorativos de suelo». Se trata de 32 árboles luminosos de 7,6 metros de altura que van acompañados de 17 bolas con motivos transversales y otros 42 motivos más en las farolas. Además, calles como Sierpes, Tetuán, Velázquez, Imagen, Laraña, Campana, Alfonso XII, el Salvador o Asunción estrenarán diseños. Una medida que también se extiende a los puentes de Triana, los Remedios y San Telmo, aunque en este último sólo se decorará una de las aceras porque en la otra van a empezar las obras para la colocación de las estructuras que permitirán entoldarlo el próximo verano. En cuanto al horario de encendido, será de 18.30 a 24 horas hasta el día 6 de enero, aunque el 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero se amplía hasta la 1 de la madrugada.

El Ayuntamiento de Sevilla también ha apostado porque la música sea otra de las protagonistas de la programación navideña de este año, en espacios como el Real Alcázar, la Fábrica de Artillería, el Espacio Turina, Fibes o el Teatro Alameda. En el caso concreto del Alcázar, Sanz ha anunciado que se va a convertir en «un centro musical de la Navidad con hasta diez conciertos en el Salón de Embajadores». Se trata de un ciclo de música lírica que abrirá el 4 de diciembre Ainhoa Arteta, con entradas gratuitas previa petición en la web. Habrá, además, tres conciertos en Artillería y otros en el Espacio Turina, a los que se sumarán las más de 150 actividades repartidas por los once distritos de la ciudad. De antemano, el alcalde ha querido «agradecer el esfuerzo de los servicios municipales como Lipasam, Tussam o la Policía Local para garantizar que todos los sevillanos puedan disfrutar de esta Navidad mágica que hemos preparado».