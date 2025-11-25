Suscríbete a
José Luis Sanz recupera el espíritu del mapping en la Plaza de San Francisco para esta Navidad

La fachada del Ayuntamiento acogerá un espectáculo de luces, vídeo y sonido llamado 'Acordes de Sevilla' e inspirado en la ópera Carmen, la marcha 'Estrella Sublime' y el grupo Triana

José Luis Sanz ha presentado este martes el programa de Navidad en Sevilla
Mario Daza

Sevilla se prepara para estrenar su Navidad este próximo sábado 29 de noviembre con el encendido del alumbrado que iluminará más de 300 calles de todos los distritos, algunas de ellas por primera vez. El alcalde José Luis Sanz ha dado a ... conocer esta mañana la programación de actividades que ha preparado el Ayuntamiento para estos días y que se titula 'El camino que lleva a Sevilla'. En ella se apuesta por el fomento de la cultura, los conciertos en los barrios, la instalación del Belén con luces más grande de España en la delantera del Palacio de San Telmo o una nueva edición del espectáculo 'Navigalia' en el Guadalquivir. Un listado de ofertas navideñas que se extenderá hasta el próximo 6 de enero de 2026 y que, como gran novedad, incluye la recuperación de una proyección sobre la fachada de la Plaza de San Francisco.

