José Luis Sanz: «En el proyecto del PSOE para la línea 3 del metro no existía el barrio de Bellavista»

Desde que hace casi una semana se presentará el estudio informativo de la línea 3 Sur del Metro de Sevilla, el PSOE ha realizado una crítica constante al proyecto elaborado por los técnicos de la Junta de Andalucía. El portavoz de los socialistas, ... Antonio Muñoz, calificó el trazado como «de segunda» por el hecho de que se optara porque el suburbano atravesara el bulevar de Bellavista en superficie. Sin embargo, el exalcalde obvió que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Sevilla que dejó aprobado su partido en 2021 apostaba por esta misma solución. De hecho, siete de las ocho alternativas que se recogían en el documento venían más conveniente este modelo al subterráneo, incluso extendiendo esta opción a la Palmera.

Una doble vara de medir de los socialistas que esta mañana se ha topado con la crítica del alcalde de Sevilla durante la rueda de prensa en la que ha presentado los 17 nuevos vehículos de Tussam. José Luis Sanz ha asegurado que «el PSOE se retrata solo», ya que «el proyecto de la línea 3 que dejaron guardado en un cajón hubo que actualizarlo porque la palabra Bellavista no existía». Es este, a su juicio, uno de los errores cometidos por el PSOE en cuanto al futuro del suburbano, aunque hay más. «Cuando le preguntaron al alcalde (entonces Juan Espadas) qué linea había que priorizar dijo que la 3, olvidándose del distrito más poblado de la ciudad». Y luego, ha añadido, «en el PMUS incorporaron a Bellavista, pero siete de estas ocho alternativas eran con un trazado en superficie».

Sanz, que ha dicho entender las reclamaciones de los vecinos de Bellavista, ha recordado que estos días se ha abierto un plazo de exposición pública de la alternativa planteada por la Consejería de Fomento para el trazado de la línea Sur del Metro de Sevilla y que ahí se podrán presentar las alegaciones que se crean oportunas. «Yo creo que el mejor trazado posible es que el presentó el otro día la consejera, convirtiendo esa avenida de Bellavista en un gran bulevar por el que pase el tranvía, como pasa por la avenida San Francisco Javier, por Luis de Morales, por la Avenida de la Constitución, por San Fernando o por la Plaza Nueva», ha señalado.

No obstante, ha insistido esta mañana en que desde el gobierno municipal, en colaboración con la Junta de Andalucía, «vamos a seguir trabajando y escuchando las reclamaciones de todos los vecinos». Asimismo, ha recordado que el objetivo principal es poder dar servicio a los residentes y usuarios de Palmas Altas, Bermejales, Bellavista o el Hospital de Valme, entre otros. Con todo, «estamos convencido de que al final el trazado que se decida será el que beneficie al mayor número de ciudadanos».