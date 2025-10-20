Suscríbete a
ABC Premium

José Luis Sanz: «En el proyecto del PSOE para la línea 3 del metro no existía el barrio de Bellavista»

El alcalde señala que se tendrá en cuenta la opinión de los vecinos en la configuración del trazado del suburbano, pero insiste en que la opción «mejor» es que atraviese la avenida de Jerez en superficie

El PSOE dejó Bellavista fuera de la línea 3 del Metro y ahora critica que sea en superficie

El alcalde José Luis Sanz en uno de los nuevos autobuses de Tussam
El alcalde José Luis Sanz en uno de los nuevos autobuses de Tussam MARÍA GUERRA
Mario Daza

Mario Daza

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Desde que hace casi una semana se presentará el estudio informativo de la línea 3 Sur del Metro de Sevilla, el PSOE ha realizado una crítica constante al proyecto elaborado por los técnicos de la Junta de Andalucía. El portavoz de los socialistas, ... Antonio Muñoz, calificó el trazado como «de segunda» por el hecho de que se optara porque el suburbano atravesara el bulevar de Bellavista en superficie. Sin embargo, el exalcalde obvió que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Sevilla que dejó aprobado su partido en 2021 apostaba por esta misma solución. De hecho, siete de las ocho alternativas que se recogían en el documento venían más conveniente este modelo al subterráneo, incluso extendiendo esta opción a la Palmera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app