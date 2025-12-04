José Luis Sanz aboga por que una entidad hispalense asuma Torre Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento hispalense hará «todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana se pueda quedar con Torre Sevilla», pesando la oferta del fondo de inversión Argis y el interés de la ... Fundación Cajasol por este complejo que incluye el centro comercial homónimo. Así lo ha indicado el primer edil en una entrevista radiofónica en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

En la misma, Sanz ha afirmado que no está «al tanto de las operaciones empresariales», pero ha subrayado la «preferencia» hacia una empresa sevillana «ante cualquier fondo de inversión» por parte del Consistorio para la adquisición del espacio. La operación, en cualquier caso, ya está en el radar de varios fondos de inversión, inmobiliarias y promotores de centros comerciales.

Las declaraciones del alcalde llegan tras conocerse este jueves el interés que la Fundación Cajasol ha trasladado a la dirección de Caixabank en participar en el proceso de adquisición del complejo Torre Sevilla, que cuenta con un rascacielos de 39 plantas que alberga oficinas y un hotel de cinco estrellas, además de un centro comercial y un parking subterráneo.

La entidad que preside Antonio Pulido ha dado este paso, adelantado por la cadena Ser y confirmado a Europa Press por fuentes de la Fundación, tras conocer la intención de Caixabank de poner en venta el complejo Torre Sevilla y después de que haya trascendido una oferta del fondo de inversión Argis por 130 millones de euros.

La irrupción de la Fundación Cajasol en medio de una negociación ya en marcha ha sorprendido al mercado. La institución es cliente y accionista de CaixaBank, pero no cuenta con ninguna opción preferente para ganar esta puja, más allá de presentar la mejor oferta económica.

El rascacielos diseñado por el arquitecto argentino Cesar Pelli tiene 52.000 metros cuadrados, fue inaugurado en 2018 y cuenta actualmente en sus oficinas con empresas EY, Cuatrecasas, Orange, Deloitte o Ayesa.