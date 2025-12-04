Suscríbete a
José Luis Sanz aboga por que una entidad hispalense asuma Torre Sevilla

Asegura que hará «todo lo posible» para que sea una empresa sevillana la que gestione el inmueble y su centro comercial

La Fundación Cajasol también quiere comprar Torre Sevilla

Sanz atiende a los medios María José López/europa press
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado este jueves que el Ayuntamiento hispalense hará «todo lo posible para facilitar que una empresa sevillana se pueda quedar con Torre Sevilla», pesando la oferta del fondo de inversión Argis y el interés de la ... Fundación Cajasol por este complejo que incluye el centro comercial homónimo. Así lo ha indicado el primer edil en una entrevista radiofónica en el programa 'Hora 25' de la Cadena Ser recogida por Europa Press.

