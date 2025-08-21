José Luis Sanz destaca obras de mejoras por más de medio millón de euros en Sevilla Este El primer edil supervisa las obras de la Avenida República de China y señala más de 200 actuaciones en la ciudad

El Ayuntamiento hispalense, a través de la Gerencia de Urbanismo, ha llevado a cabo la renovación de diversas arterias y espacios públicos en Sevilla Este durante el mes de agosto. Con una inversión de 500.000 euros, se han realizado trabajos de mejora en la Avenida República de China, así como en las calles Tigris, Carlinga, Noche de Verano y en la Plaza La Fuensanta.

Así, el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha supervisado de primera mano el resultado del reasfaltado de la Avenida República de China, arteria de Sevilla Este que une al Parque Alcosa y en la que el gobierno municipal ha invertido más de 90.000 euros para instalar un asfalto que «reduce ruidos y otorga seguridad vial a los conductores».

Por ello, Sanz ha destacado que estos trabajos «se han realizado en tiempo récord en tres días y se une a la avalancha de obras que se están ejecutando en Sevilla Este durante este verano como las calles Tigris, Carlinga, Noche de Verano, Plaza La Fuensanta y esta de República de China, que suman una inversión de medio millón de euros al margen del nuevo carril bici. A ellas se unirá en septiembre la renovación de la calle Hermenegildo Pérez Casas«.

Además, ha indicado que desde el Ayuntamiento «se está completando la creación del bulevar entre las calles Secoya y Éufrates, renovando la Plaza Francisca Chaves, ejecutando el anillo de riego de Sevilla Este, o comenzando a instalar toldos de sombra en los Parques de la Calle Faustino Gutiérrez, siendo este solo el principio de las mejoras en estas áreas infantiles que se unen a las de la calle Japón junto al Colegio Las Artes».

Dde este modo, Sanz ha reiterado que Sevilla «está en obras», señalando más de 200 actuaciones programadas para esta semana de agosto en los once distritos de la ciudad.