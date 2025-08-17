José Luis Sanz destaca la «notable mejora» de la calle Rafael Salgado de Bami con la nueva obra de reurbanización El alcalde señala que la «accesibilidad» es una clave «fundamental» en el diseño de esta actuación

El alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, ha supervisado las obras promovidas en la calle Rafael Salgado, arteria del barrio de Bami en el distrito Sur, para la reurbanización de 5.600 metros cuadrados de esta vía con la sustitución del adoquín tradicional de Gerena por nuevo asfalto de primera calidad y la futura reutilización de los adoquines para obras en entornos históricos.

El primer edil ha destacado que estas obras mejorarán de manera integral el firme y la accesibilidad peatonal en todo el trazado de esta vía y parte de la calle Bami, «mejorando notablemente la seguridad y confort de la circulación« como respuesta a »una demanda vecinal histórica«.

Sanz ha recordado que esta actuación urbana cuenta con una inversión de unos 250.000 euros y ha asegurado que los adoquines de Gerena retirados de esta calle están siendo limpiados, clasificados y almacenados en dependencias municipales, para su reutilización en futuras obras en entornos históricos.

En este sentido, Sanz ha destacado que «la accesibilidad será una parte fundamental de esta actuación con la adecuación de aceras y pasos de peatones accesibles, mediante rebaje de bordillos y adaptación conforme a la normativa de accesibilidad universal».

También se repararán alcorques en mal estado, garantizando la continuidad del arbolado y la seguridad peatonal y tras el asfaltado, se realizará la reposición completa de la señalización vial horizontal, como ha indicado el alcalde.

Además, ha reiterado que este mes de agosto el Ayuntamiento tiene en marcha unas 200 obras de mejora urbana en los once distritos de Sevilla, señalando la reciente aprobación por parte de la Gerencia de Urbanismo de 16 nuevas actuaciones, principalmente reasfaltados, con una inversión adicional de más de 1,1 millones de euros en 16 calles de diez distritos.