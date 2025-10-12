José Luis Sanz citará en unos días a los grupos de la oposición para negociar los presupuestos de 2026

El alcalde José Luis Sanz quiere repetir la estrategia que ya puso en marcha el pasado año y que le permitió tener aprobado el presupuesto municipal en el menor tiempo posible. El escenario idílico del popular pasaría porque las cuentas del Ayuntamiento de ... Sevilla pudieran empezar a ejecutarse el 1 de enero de 2026, pero la realidad es que es prácticamente imposible que esto ocurra. Entre otras cosas, porque a día de hoy todavía no se ha iniciado la tramitación de las mismas y el calendario de plazos es muy ajustado. Lo que sí se quiere evitar a toda costa es que la negociación de las partidas se eternice a lo largo de varios meses, algo que ya ocurrió durante el primer año del mandato y que obligó al primer edil a usar la herramienta de la cuestión de confianza para lograr que se aprobaran en agosto.

La realidad actual en la Plaza Nueva es bien distinta. Según ha podido saber este periódico, la intención de la Delegación de Hacienda es que el proyecto de presupuestos municipales, con el detalle concreto de las partidas, se termine de 'pintar' a lo largo de esta próxima semana. A partir de ahí, el siguiente paso sería el de su presentación a los medios de comunicación y a los tres grupos de la oposición, que al fin y al cabo son los que deberán dar su apoyo a las cuentas para que puedan salir adelante. Si no surge ningún inconveniente de última hora, el calendario del gobierno municipal tiene marcado en rojo la fecha del 22 de octubre, día en el que se celebrará el Pleno de este mes. Para entonces, el delegado Juan Bueno quiere que se hayan dado todos estos pasos y que, por lo tanto, se pueda iniciar el diálogo con PSOE, Vox y Con Podemos-IU.

Es todavía una incógnita saber qué ocurrirá en esta negociación, aunque el punto de partida es intentar reeditar el acuerdo con Vox que ya permitió la aprobación de los presupuestos en 2025. En el partido de Abascal tienen claro que el pacto alcanzado con Sanz les ha permitido sacar cierto rédito entre su electorado por la inclusión de las oficinas antiokupas y de apoyo a la mujer embarazada y de cara a 2026 quieren insistir en su idea de reducir lo que llaman «gastos superfluos». Es decir, los que están relacionados con áreas como la Cooperación al Desarrollo. En el gobierno de José Luis Sanz no están especialmente incómodos con las exigencias que hasta ahora han llegado por parte de Vox, pero tampoco están dispuestos a firmar un cheque en blanco para desbloquear las cuentas, a pesar de que saben que es casi la única opción viable para aprobarlas. Eso sí, tienen claro que hay líneas rojas que no están dispuestos a superar. Con el PSOE y Con Podemos-IU llegar a un pacto es casi quimérico, pero insisten en que negociarán con todos ellos en busca de una añorada unanimidad.

El precedente de las ordenanzas fiscales

Lo sucedido con las ordenanzas fiscales es un buen termómetro para saber por dónde puede ir encaminada la negociación del presupuesto. El proyecto presentado por el gobierno de José Luis Sanz incluye una bajada de un 1% en los impuestos y tasas del próximo año y, salvo cambio de última hora, saldrá adelante con el apoyo de los tres concejales de Vox. Este acuerdo ya se puso de manifiesto esta semana durante la celebración de la Comisión Especial de Hacienda, en la que ambas formaciones tumbaron las 21 enmiendas que habían presentado PSOE y Con Podemos-IU, y se mantendrá en el Pleno en el que se sometan a su aprobación. Sin embargo, en lo que se ha quedado solo el ejecutivo local es en la modificación de la tasa de basuras, ya que los tres grupos de la oposición han anunciado que rechazarán la subida que se ha previsto para cumplir con la Ley 7/2022, por la que debe imputarse a los ciudadanos el coste de la gestión de residuos.

Con el presupuesto de 2026 todo será más sencillo. Por ahora, y a falta de que se concreten las partidas, el gobierno ya ha dado a conocer que el montante global será de 1.090 millones de euros, el más elevado en toda la historia del Ayuntamiento. Entrando al detalle, la gran apuesta será el incremento de las cuentas de Lipasam, que superarán los 150 millones de euros para que empiece a notarse la mejora de la limpieza en todos los barrios. Se apostará también por las obras en los distritos, la rehabilitación de los colegios y el impulso de los servicios públicos. Entre ellos, el pago de las productividades de la Policía Local que este año se ha quedado corto para hacer frente a la cantidad ingente de eventos que se han celebrado. Hay, además, inversiones previstas en patrimonio, servicios sociales, movilidad o parques y jardines, entre otros.