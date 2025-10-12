Suscríbete a
José Luis Sanz citará en unos días a los grupos de la oposición para negociar los presupuestos de 2026

Los técnicos de Hacienda quieren tener terminado el proyecto de las cuentas en esta próxima semana para iniciar cuanto antes su tramitación

El Ayuntamiento de Sevilla perfila su nuevo presupuesto de 1.090 millones con 150 para limpieza y más inversiones

El alcalde José Luis Sanz quiere repetir la estrategia que ya puso en marcha el pasado año y que le permitió tener aprobado el presupuesto municipal en el menor tiempo posible. El escenario idílico del popular pasaría porque las cuentas del Ayuntamiento de ... Sevilla pudieran empezar a ejecutarse el 1 de enero de 2026, pero la realidad es que es prácticamente imposible que esto ocurra. Entre otras cosas, porque a día de hoy todavía no se ha iniciado la tramitación de las mismas y el calendario de plazos es muy ajustado. Lo que sí se quiere evitar a toda costa es que la negociación de las partidas se eternice a lo largo de varios meses, algo que ya ocurrió durante el primer año del mandato y que obligó al primer edil a usar la herramienta de la cuestión de confianza para lograr que se aprobaran en agosto.

