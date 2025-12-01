José Luis Sanz anuncia una nueva línea de subvenciones bianual a iglesias y conventos para «seguir rescatando el patrimonio oculto de Sevilla»

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este lunes las obras en el convento de Santa Inés de la calle Doña María Coronel y ha informado sobre algunos programas de subvenciones a conventos e iglesias de Sevilla. En la visita ... ha estado presente el arzobispo de la ciudad, monseñor Saiz Meneses, quien ha acompañado a las hermanas allí presentes y ha podido ver en primera persona cómo avanzan los trabajos de la restauración de una escalera del claustro, cuya finalización tal y como señalan fuentes de Urbanismo a este periódico, se producirá en diciembre, aunque aún queda por determinar si tendrá posibilidad de ser visitado por el público en general.

En lo que respecta al histórico monasterio de Santa Inés, el alcalde de Sevilla ha analizado que la inversión municipal en conventos alcanza los 500.000 euros anuales. «He dicho muchas veces que sólo Roma es comparable en número de iglesias y conventos a la ciudad de Sevilla, y hace un año nos planteamos que el patrimonio oculto de los conventos no se pudiera perder», iniciaba.

De ahí que el primer edil valorase el esfuerzo tanto de Arzobispado como de la Cámara de Comercio para restaurar ese «increíble patrimonio histórico oculto de la capital», especificó Sanz. «Hay una serie de subvenciones como pueden ser las de la iglesia de San Gregorio o San Nicolás de Bari», añadía Sanz, donde se está rehabilitando este patrimonio con ese órgano sito en la sede canónica de la hermandad de la Candelaria.

Por ese mismo motivo el alcalde de Sevilla celebraba una nueva línea de subvenciones bianual, «para que no cree problemas en los plazos de finalización de las obras», que tendrán un valor de un millón de euros en esos dos años para seguir recuperando este patrimonio olvidado por años por las instituciones.

«No sólo estamos en marcha con el programa de Sevilla Oculta y pondremos en marcha esta nueva línea donde se busca invertir un millón de euros para rescatar ese patrimonio oculto que muchas veces se nos está yendo», reseñaba. Aludía Sanz que uno de los objetivos es buscar la visita general del público, pero que lo primero es ahora rescatar dicho patrimonio de los sevillanos y luego ponerlos a disposición de la ciudadanía.

En el caso de Santa Inés, lo que ha necesitado de una intervención es una escalera del claustro «cuyo deterioro estaba afectado al propio claustro, y que supone una inversión de más de 100.000 euros», incidía Sanz.