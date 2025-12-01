Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Liberan a 14 víctimas de una red de explotación laboral en Marchena: dos denuncian violaciones

José Luis Sanz anuncia una nueva línea de subvenciones bianual a iglesias y conventos para «seguir rescatando el patrimonio oculto de Sevilla»

Así lo ha declarado este lunes el alcalde de Sevilla en su visita al convento de Santa Inés, en la que ha estado acompañado del arzobispo Saiz Meneses

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el arzobispo, monseñor Saiz Meneses, este lunes en Santa Inés
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el arzobispo, monseñor Saiz Meneses, este lunes en Santa Inés María Guerra
Ignacio Liaño Bernal

Ignacio Liaño Bernal

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha visitado este lunes las obras en el convento de Santa Inés de la calle Doña María Coronel y ha informado sobre algunos programas de subvenciones a conventos e iglesias de Sevilla. En la visita ... ha estado presente el arzobispo de la ciudad, monseñor Saiz Meneses, quien ha acompañado a las hermanas allí presentes y ha podido ver en primera persona cómo avanzan los trabajos de la restauración de una escalera del claustro, cuya finalización tal y como señalan fuentes de Urbanismo a este periódico, se producirá en diciembre, aunque aún queda por determinar si tendrá posibilidad de ser visitado por el público en general.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app