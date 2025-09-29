José Luis Gutiérrez oficializa su candidatura a Rector de la Universidad de Sevilla y reclama «más información» para la comunidad universitaria El catedrático de Odontología acudió a primera hora de la mañana a realizar el pertinente registro de su opción a suceder a Miguel Ángel Castro en el cargo

El decano de la Facultad de Odontología, José Luis Gutiérrez, ha llevado a cabo a primera hora de este lunes el registro de su candidatura a Rector de la Universidad de Sevilla, al acudir a las oficinas del Rectorado de la calle San Fernando con parte de su equipo en la candidatura. Se trata de la segunda candidatura en llevar a cabo este trámite indispensable para entrar en la carrera por la gobernanza de la US, tras la presentada el pasado viernes por Carmen Vargas.

Tras el acto protocolario, José Luis Gutiérrez comparecía ante los medios para reclamar «más información» para la comunidad universitaria y que se fomente la participación masiva de la misma en la elección de su nuevo rector, en las que son las primeras elecciones por sufragio universal ponderado de la historia de la Universidad de Sevilla. «Existe poca información sobre qué es lo que se va a votar, cómo se va a votar y cuándo se va a votar», lamentó el candidato.

José Luis Gutiérrez señaló estar muy satisfecho de los encuentros participativos que ha mantenido hasta ahora, así como de los «cientos de emails y propuestas personalizadas» que ha recibido su candidatura para llevar a cabo un cambio en la Universidad. «Estamos contentos por haber podido convalidar que la intención del cambio en la US es una realidad. Estamos satisfechos del desarrollo de la precampaña», aseveró.

Bajo el lema 'Cambiamos contigo', este médico de profesión tiene como plan para acceder al sillón de la calle San Fernando unas premisas claras: descentralizar el hiperliderazgo en la toma de decisiones de la figura del rector y presentar una propuesta configurada desde las bases hacia arriba.

Forman parte de su candidatura María del Carmen Romero, directora de la ETSII y directora de campaña; Gloria Jiménez, encargada de la parte estudiantil y posible futura vicerrectora, y María del Carmen Moreno, encargada de investigación y otra posible vicerrectora en el caso de ser la candidatura más votada.