José Luis Gutiérrez afea a Carmen Vargas que no debata antes de las elecciones definitivas a rector de la US

Este jueves y viernes tendrá lugar el período establecido por la Universidad de Sevilla como días de campaña electoral para los dos candidatos que superaron la primera vuelta de las elecciones a rector. José Luis Gutiérrez, uno de los aspirantes al puesto, ha ... afeado públicamente que la otra candidata, Carmen Vargas, haya declinado participar en un debate definitivo entre ambos antes de la segunda vuelta de las votaciones, que tendrán lugar el próximo lunes 10 de noviembre.

En un vídeo hecho público en sus redes sociales, Gutiérrez lamenta que no haya este debate sobre el estado de la universidad y las medidas a aprobar por ambas opciones porque «no quiere participar en el mismo Carmen Vargas». El decano de Odontología, que sacó el 21,96% de los votos en la primera vuelta, señala que la que fuera vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización no cumple con lo acordado en el seno de la Junta Electoral General de la US, en la que se pactó que se celebraran al menos dos debates. Uno de ellos ya se llevó a cabo el jueves 23 de octubre, con la participación de los entonces siete aspirantes al cargo.

El siguiente debía llevarse a cabo esta semana, antes de las votaciones del próximo lunes, pero desde la candidatura de Carmen Vargas no se han pronunciado al respecto y la falta de margen de maniobra obliga ya a pensar que el mismo no se va a producir. «Carmen Vargas no accede a desarrollar el debate de las dos candidaturas finalistas», afean desde la candidatura de José Luis Gutiérrez, quienes también lamentan el «apagón informativo» del rectorado en todo lo que tiene que ver con las elecciones a la figura representativa más importante de la institución.

Este medio se puso en contacto con la candidatura de Carmen Vargas, quienes manifestaron que en esta fase de la campaña tienen como prioridad «el contacto directo con la comunidad universitaria. Entendemos que ahora es el momento de hablar con la Universidad y de seguir trabajando intensamente». Afirma la candidata que «no existe ningún acuerdo previo sobre la celebración de nuevos debates» y que es suficiente con el celebrado en la primera vuelta. Sentencia que «no se trata de debatir más, sino de dialogar mejor. Porque el diálogo real no se mide en minutos de plató, sino en escucha, cercanía y compromiso», defiende la candidatura de Vargas.

En el seno de la candidata saben que juegan con la ventaja que les da el 26,62% logrado en la primera vuelta, una ventaja que buscan consolidar intentando convencer a los votantes de otras candidaturas para culminar su ascenso al sillón rectoral.