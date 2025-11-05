Suscríbete a
Alerta naranja por lluvia
La tormenta prevista para el mediodía en Sevilla se desplaza al norte

José Luis Gutiérrez afea a Carmen Vargas que no debata antes de las elecciones definitivas a rector de la US

El acuerdo adoptado en la Junta Electoral era celebrar al menos un debate por cada vuelta, recuerda el candidato Decano de Odontología

Desde la candidatura de Carmen Vargas aseguran que ahora «es momento de estar en contacto directo con la comunidad universitaria»

El primer debate electoral para rector de la US se salda con un mitin con poca disputa

José Luis Gutiérrez y Carmen Vargas, durante el primer y único debate electoral
José Luis Gutiérrez y Carmen Vargas, durante el primer y único debate electoral M. olmedo
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Este jueves y viernes tendrá lugar el período establecido por la Universidad de Sevilla como días de campaña electoral para los dos candidatos que superaron la primera vuelta de las elecciones a rector. José Luis Gutiérrez, uno de los aspirantes al puesto, ha ... afeado públicamente que la otra candidata, Carmen Vargas, haya declinado participar en un debate definitivo entre ambos antes de la segunda vuelta de las votaciones, que tendrán lugar el próximo lunes 10 de noviembre.

