Jesús Díaz: «Pérgolas sin plantas, plazas sin árboles»

A estas alturas no vamos a descubrirle a nadie cómo es el verano en Sevilla. No hace falta que usemos imágenes de un termómetro recalentado ni de unos turistas con los pies en una fuente. En cambio, es hora de tomarse en serio que las ... ciudades no pueden configurarse ni diseñarse usando un mismo patrón pasando por alto los condicionantes climáticos que las hacen propias. En el Sur de España no se pueden dibujar plazas duras, con materiales que aporten más calor al ambiente, sin árboles o sin sombras.

En Sevilla hay un ejemplo que resulta paradigmático de lo que no tiene cabida en esta ciudad. La plaza de hormigón que hemos heredado en la explanada entre la estación de San Bernardo y Viapol. Ni un árbol, ni una sombra. Porque la idea de instalar unas pérgolas se quedó en eso, en una idea. Allí siguen las estructuras sin una triste planta que se enrede. Sólo le sacan provecho en septiembre para pegar los carteles de se alquila piso de estudiantes.

Mientras eso ocurre aquí a una hora escasa de distancia, en Jerez de la Frontera se promueve un proyecto para instalar pérgolas con parras en plazas y calles de la ciudad, con la que reducir las temperaturas y ganar en espacios sombreados. No han inventado la pólvora, sólo han copiado el modelo de la bodega González Byass. Pero eso ya se hizo en la Expo, en el Alcázar o con los senderos bajo pérgolas en el Parque de María Luisa. La pared del Palacio de Dueñas con las jaracandas también nos vale.

Hay que insistir en las fórmulas que refresquen la ciudad, que las hagan más transitables, más respirables. Sólo falta criterio urbanístico y determinación, porque las ideas están. Sevilla no puede copiar propuestas de Santiago de Compostela, por ejemplo. O de Estocolmo, que es el chiste fácil.