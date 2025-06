Jesús Díaz: «La falta de policías locales exprime las cuentas del Ayuntamiento de Sevilla»

Pasó en la procesión magna, en la Navidad, pasa en Semana Santa, ahora con la cumbre de la ONU y después con cualquiera de los eventos que no cesan en Sevilla. Las carencias de la plantilla de la Policía Local exprime las cuentas del Ayuntamiento, ... porque ponen en bandeja a los sindicatos que exijan, exijan y no paren de exigir cuando llega la hora de abordar los dispositivos especiales de seguridad. Ante la falta de agentes, hay que tirar siempre de voluntarios y éstos no se visten de uniforme por dos migajas.

Tienen la sartén por el mango, como otros colectivos de empleados públicos saben el momento justo en el que apretar. Además se da la circunstancia de que enfrente se sienta un jefe de la Policía Local que todas luces no ha sabido gestionar la bolsa de las productividades. En sólo seis meses se ha fundido 17 millones de euros. Si se mandan dos patrulleros a una cruz de mayo, se puede entender ese derroche. 2024 se cerró con 26 millones en horas extra. El año en curso va camino de romper ese techo. De hecho, en el pleno del 26 de junio el gobierno de José Luis Sanz llevará una modificación presupuestaria millonaria. Quizás no sean otros 17 millones pero se acercará. Y lo peor es que algunos de los actores implicados en este asunto admiten que probablemente tampoco será suficiente. No obstante, en esta negociación hay un elemento que si no se soluciona no hay visos de reducir esas productividades. En Sevilla hay un agente de calle por cada mil habitantes. Los números no engañan y mientras la plantilla sea corta, el presupuesto tendrá que ser largo. Eso o hay que recortar en eventos.

