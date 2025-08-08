Videoblog
Jesús Díaz: «No hubiese estado mal replantar el ficus de San Jacinto en la SE-40 o el puente del Centenario»
El Ayuntamiento de Sevilla desarrolló ayer las labores de podas definitivas sobre este ejemplar, cuya eliminación por parte del anterior gobierno levantó las protestas de un grupo de vecinos y ecologistas
El Ayuntamiento de Sevilla termina de talar el ficus de San Jacinto
Desde el 18 de agosto de 2022 mucho ha llovido y muchas olas de calor han pasado. Aquel día, con permiso del gobierno del socialista Antonio Muñoz, arrancaron las labores de poda del ficus de San Jacinto, cuyas raíces estaban dañando las entrañas del templo, ... sin entrar a valorar el riesgo para la seguridad de los viandantes por las dimensiones de este ejemplar. Sólo hay que recordar el que sufrió la cuponera de la esquina de San Jacinto con Pagés del Corro por la caída de una rama de este árbol un año antes.
Aquella decisión de talar el árbol en pleno mes de agosto supuso un entretenimiento para los ecologistas y también congregó a un grupo vecinal en defensa del árbol. El futuro del ficus pasó a los juzgados, aunque finalmente se alcanzó un acuerdo para alcanzar una solución extrajudicial entre los dominicos, el Ayuntamiento y los conservacionistas.
Después llegó Evelia Rincón, la delegada de Parques y Jardines, y se intentó buscar un futuro (o muerte) digna para el árbol. Se barajó el trasladó del ficus, o de lo que quedaba de él, a otro lugar de la ciudad; su conservación como legado de la lucha vecinal. Pues mire usted, querido lector, viendo el pasotismo de Sevilla ante temas de calado para el devenir de la ciudad, como es el retraso sistemático de las grandes infraestructuras en materia de movilidad, no hubiese estado nada mal que el árbol se hubiese replantado en el puente del Centenario o en la SE-40, quizás así los sevillanos irían en peregrinación a la raíz de los proyectos que cambian una ciudad. Ayer se escribió el punto y final de la historia del ficus. ¿O no?
