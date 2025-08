Javier Fernández rechaza el futuro barrio junto a Aerópolis por «riesgo a quedarnos sin suelo»

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de La Rinconada, Javier Fernández, ha afirmado que ve «con bastante preocupación» el futuro distrito aeroespacial anunciado hace poco más de un mes por el Ayuntamiento y que contempla diez millones de metros cuadrados y 24.000 viviendas, 800.000 metros cuadrados de uso industrial y logístico, 3,2 millones de uso productivo y la SE-35 (SE-Verde). Para el mandatario provincial, el modelo de futuro pasa por la ampliación del parque empresarial Aerópolis para «no correr el riesgo de quedarnos sin suelo».

Así lo ha expresado en una entrevista con Europa Press en la que ha señalado al respecto que «no entiendo bien el proyecto y le veo varias debilidades. No sé si porque las tiene o porque no se nos ha explicado bien», ha añadido. Frente a ello, el alcalde destacaba que con esa iniciativa, presentada en un acto en el Ayuntamiento al que asistió el consejero de Industria, Jorge Paradela, se daba respuesta a la construcción de vivienda y «a consolidarnos al mismo tiempo como capital aeroespacial».

En este sentido, el barrio de Santa Bárbara, el principal de este distrito, en la zona este de la ciudad, en el que también se integran otros como San Nicolás, cuenta con 375 hectáreas y se dividirá en cinco sectores. En opinión de Fernández, «no se entiende si es un proyecto residencial o si lo es de oportunidades empresariales y laborales, y de sectores emergentes para el futuro».

Para ello, ha puesto como símil lo sucedido años atrás con los campos de golf, en los que, «salvando las distancias, no sé si estamos hablando de un campo de golf o de vivienda. No sé si al promotor le preocupa más el proyecto deportivo o el residencial», ha añadido. Además, el presidente de la Diputación ha señalado que los grandes proyectos estratégicos donde están las grandes áreas de oportunidad del futuro «tiene que tener control público».

«Eso no significa que, llegado un determinado momento, no pueda entrar el sector privado, desde las condiciones públicas que garantizan el éxito del proyecto o su filosofía». En este caso en cuestión, «tengo la sensación de que el suelo es todo privado y que, por lo tanto, un sector tan importante no se va a poder controlar o no se tiene la pretensión de que haya una especie de dirección pública« que permita garantizar que Sevilla, »al calor de Aerópolis«, con el A400M, el aeropuerto y toda la industria auxiliar sevillana »podamos seguir convirtiéndonos en ese gran triángulo del sur de Europa junto a Hamburgo (Alemania) y Touluse (Francia)«.

Considera Fernández que el modelo pasa por la ampliación de Aerópolis, «como dicen los propios empresarios», que «están diciendo a la Junta que se oriente la ampliación» de dicho parque empresarial «desde ya» puesto que «tenemos dos riesgos: quedarnos sin suelo para el posible crecimiento de las empresas que ya están instaladas o para atraer empresas del sector aeroespacial«.

«De verdad que veo este tema con preocupación y creo que no se está mirando con la altura de miras que el tema merece. Que hablen con Fedeme -la Federación de Empresarios del Metal- para que no se visualice que esto es una cuestión de prioridad o de confrontación política. Que sean los empresarios, que bien conocen este mercado y el sector, quienes sirvan de referencia», ha añadido Fernández.

Más temas:

Industria

Vivienda

Empresarios