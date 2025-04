Javier Fernández confirma a Antonio Muñoz como candidato a la Alcaldía: «Contigo vamos a recuperar Sevilla»

El Congreso Provincial del PSOE de Sevilla, celebrado en la tarde noche de este sábado en Bormujos, en la que ha salido reelegido secretario general, Javier Fernández, ha dejado más despejado si cabe el camino de Antonio Muñoz para repetir como candidato a la Alcaldía de Sevilla. «Antonio, contigo vamos a recuperar la Alcaldía de Sevilla». «Con él recuperaremos primero la alegría», en clara alusión al actual alcalde, José Luis Sanz.

Con un 94 por ciento del respaldo de los delegados que han asistido al Congreso Provincial de este sábado, que ha clausurado María Jesús Montero, tras asistir por la mañana a la manifestación contra la Junta de Andalucía por sus políticas en materia sanitaria y después hacer lo mismo en el de Cádiz, Javier Fernández ya tiene nuevo equipo.

Fernández empezó su intervención en este congreso, por el que no apareció Susana Díaz, defendiendo a los empresarios y emprendedores, a los que dijo «el socialismo os yudará frente a los aranceles de Trump». Recordó que su madre cumplía hoy 81 años y que recibe una «gran pensión socialista», una expresión referida a los derechos pasivos que reconoce el Estado a los mayores tras su vida laboral que hacía mucho tiempo que no salía de labios de ningún dirigente del PSOE en un acto público.

Y añadió: «La gente está deseando volver a votar socialista si somos decentes, trabajadores y cercanos. Y si lo somos, ganaremos San Telmo, María Jesús», dirigiéndose a Montero. «Y si somos útiles, la gente nos votará de nuevo", afirmó Fernández, para decir a continuación que el socialismo sevillano respalda a Pedro Sánchez y le pidió a Montero que le transmitiera ese mensaje.

«Andalucía se vende»

Sobre el presidente del Gobierno, el líder de los socialistas sevillanos aseguró que a Sánchez «le atacan por ser socialista», pese a que es «el mejor presidente de España en resultados y el mejor antídoto contra Trump». A este respecto, María Jesús Montero dijo que confiaba en que Europa se defendiera de los aranceles y que «Pedro Sánchez se batiera el cobre».

Fernández también tuvo palabras para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien «ha construido su mayoría con deslealtad confrontando con Pedro Sánchez durante la pandemia. Y está desmantelando los servicios públicos. Ha puesto en San Telmo el cartel de Andalucía se vende».

María Jesús Montero, que llegó tarde tras participar en el Congreso Provincial de Cádiz, dijo que sería breve «por los que sois del Betis», en alusión al partido del equipo verdiblanco en Barcelona, aunque no cumplió su promesa y prolongó su intervención durante unos 35 minutos. «Veo mucha motivación, estamos todos enchufados y hemos recuperado el gen ganador del Partido Socialista. He venido encantada a Andalucía, de donde nunca me fui, pero he venido aganar y voy a ganar», afirmó entre aplausos y ovaciones de los delegados.

«No estamos muertos»

Para el exalcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha presidido este Congreso Provincial, esta cita demuestra que en el PSOE «tenemos músculo y no estamos muertos». Así se dirigió a los 339 delegados asistentes este sábado a este órgano socialista, calificando la jornada «de gran día para el socialismo sevillano». También afirmó que volverá a ser alcalde de Sevilla y le dijo al candidato socialista de Bormujos: "Jesús, tú también serás alcalde". En ese tono mitinero dijo también, dirigiéndose a Montero, que «tú también llegarás a San Telmo y todos te ayudaremos a conseguirlo»

El vídeo de Queipo

Antes de las intervenciones de Javier Fernández y María Jesús Montero se proyectó un vídeo que arrancó con imágenes de Queipo de Llano durante la Guerra Civil. De ahí se pasó a las manifestaciones antifranquistas de 1974 y el inicio de la Transición. Aparecieron grandes figuras históricas del socialismo sevillano como Manuel del Valle, Miguel Ángel Pino, Rafael Escudero, Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Sánchez Monteseirin, Juan Espadas, Rodríguez Villalobos, Pepe Ceballos, Pepe Griñán y Susana Díaz. También se pusieron imágenes poco favorecedoras de Aznar y Javier Arenas y portadas de periódicos críticas con Feijóo y Abascal.

Nueva Ejecutiva Provincial

La Ejecutiva del PSOE de Sevilla seguirá contando con Rafael Recio como secretario de Organización y con Amparo Rubiales como presidenta. La nueva dirección provincial «es paritaria, tiene un profundo sentido municipalista y representa las sensibilidades de todas las comarcas de nuestra provincia, con una gran presencia también de dirigentes de la capital».

En el nuevo organigrama provincial, Encarnación Martínez ostenta la Secretaría de Política Institucional y la portavocía del partido. La Secretaría de Política Territorial recae en Francisco Toscano Rodero, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, y la Secretaría de Estrategia Política y Comunicación, en Brígida Pachón.

Por su parte, Myriam Díaz será la secretaria de Igualdad y Antonio Muñoz dirigirá la Secretaría de Coordinación de Sevilla Capital. En la Secretaría de Coordinación del Área Metropolitana estará Juan Carlos Cabrera y en la Secretaría coordinadora de Movilización y Acción Electoral, María Sonia Gaya. Los cuatro son concejales en el Ayuntamiento de Sevilla.

La Secretaría Coordinadora de Derechos de la Ciudadanía está encabezada por Manuela Cabello y la Secretaría Coordinadora de Transición Ecológica y Climática estará liderada por José María Villalobos. Por último, la Secretaría Coordinadora de Economía y Transformación Digital recae en Lorenzo José Medina.

La hoja de ruta

El PSOE de Sevilla, en la resolución política aprobada en el congreso de este sábado, defiende un humanismo social y político, una provincia sostenible y cohesionada, un municipalismo fuerte, el blindaje del escudo social y la defensa de crecimiento económico inclusivo. Esta resolución política marcará la hoja de ruta de la nueva dirección política del partido en la provincia, cuyas asambleas locales han presentado 190 enmiendas, de las que se han incorporado prácticamente la totalidad.

Entre las líneas políticas principales se encuentra liderar el camino hacia la transición verde, en la que el PSOE se compromete a liderar la transición hacia un modelo energético sostenible, priorizando la autonomía energética y la reducción de la huella de carbono. La gestión eficiente de recursos, implementando estrategias para una gestión más eficiente del agua y los residuos, promoviendo el reciclaje y la economía circular.

Otros de los objetivos marcados en dicha resolución es el desarrollo económico inclusivo, asegurando que todos los ciudadanos se beneficien del crecimiento económico; el acceso universal a servicios básicos como vivienda, salud y educación, priorizando a los grupos más vulnerables; el compromiso a promover la igualdad de género y la justicia social, integrando estas dimensiones en todas las políticas públicas; o el desarrollo tecnológico inclusivo.

En su resolución, el PSOE de Sevilla aboga por la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía para alcanzar los objetivos de sostenibilidad y equidad. Pero los socialistas van más allá y en dicho documento se reconocen como un «puente, una correa de transmisión que une y conecta las instituciones, donde se toman las decisiones políticas, con la vida diaria de nuestros vecinos y vecinas». «Enfocamos nuestras políticas hacia un modelo que haga que cada sevillano y sevillana, sin importar dónde viva, su situación económica o social, sienta que forma parte de un proyecto que mejora su calidad de vida, con la mirada puesta en el año 2035», según recoge dicho documento político.