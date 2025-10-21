Javián, ex concursante de OT 1: «No soy millonario, pero soy rico»

Durante la noche del lunes 20 de octubre, el famoso programa de La Revuelta, presentado por el jienense David Broncano, tuvo dos invitados totalmente contrapuestos. Uno de ellos fue Gabriel Rufián, el político y portavoz en el Congreso de los Diputados de ... Esquerra Republicana de Catalunya, y Javián, concursante de la primera edición de Operación Triunfo.

Javián participó en la primera edición de Operación Triunfo, la cual ganó Rosa López quien luego participó en el festival de Eurovisión, en octubre de 2001: hace 24 años. Este programa se convirtió en todo un fenómeno televisivo consiguiendo que los telespectadores estuvieran más enganchados que nunca a la televisión. Durante esta edición participaron cantantes como David Bustamante, David Bisbal o Chenoa con momentos icónicos.

Antes de su inicio en la fama, el sevillano estudió Ingeniería Industrial y Electrónica y participaba en la Orquesta Ilusiones. Con su paso en Operación Triunfo y su salida, siendo el tercer eliminado de la edición. «Fue grandioso y maravilloso, y después llega un momento en el que no tienes trabajo», expone el cantante. De cobrar unos 60 euros por concierto en su orquesta, el sevillano pasó a cobrar 6000 euros por tres canciones.

El verdadero secreto de la felicidad 💩 Lo único que evita que tengamos un día de mierda. #LaRevuelta pic.twitter.com/PLtJ9QxWb7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 20, 2025

«No soy millonario, pero soy rico», la frase estrella de su paso por el programa. Intentando expresar su carencia de una gran suma de dinero, pero «la riqueza no es solamente el que tiene mucho dinero, es la mujer que tengo, los hermanos que tengo y el trabajo que tengo». Algo que por supuesto interpeló David Broncano de la forma más cómica posible: «Miguel le debe cinco sonrisas al BBVA» promoviendo las risas del público.

El cantante sostiene que «hay gente que piensa que estamos como juguetes rotos» aludiendo al olvido del público por personas de este tipo de programas. Es habitual que en programas como Operación Triunfo, la audiencia se centre en titanes de la industria musical actual como Bisbal o Bustamante. A lo que charlando con Broncano aludieron al término 'Zidanes y Pavones' en comparación a su situación en el programa, aludiendo a la época del Real Madrid en la cual superestrellas convivieron con jugadores procedentes de la cantera.

Preguntas Clásicas

Con las preguntas clásicas del programa de Broncano, cuánto dinero tiene el invitado en el banco y cuántas relaciones sexuales ha tenido en el mes anterior, Javián comentó que tiene sobre una media de 20.000 euros y cuenta con un total de cuatro propiedades y en cuanto a las relaciones «mi mujer está con menopausia, imagínate antes».