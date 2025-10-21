Suscríbete a
ABC Premium

Javián, ex concursante de OT 1: «No soy millonario, pero soy rico»

El sevillano visitó La Revuelta el pasado lunes donde habló sin tapujos sobre el paso a la fama y sus problemas

Chenoa toma partido en el 'caso Amaia Montero': «Leire, te has coronado como la reina que eres»

La reacción de Leire Martínez al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Javián, sevillano ex concursante de Operación Triunfo
Javián, sevillano ex concursante de Operación Triunfo ABC

S.I.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante la noche del lunes 20 de octubre, el famoso programa de La Revuelta, presentado por el jienense David Broncano, tuvo dos invitados totalmente contrapuestos. Uno de ellos fue Gabriel Rufián, el político y portavoz en el Congreso de los Diputados de ... Esquerra Republicana de Catalunya, y Javián, concursante de la primera edición de Operación Triunfo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app