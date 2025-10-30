Suscríbete a
El Jardín de las Cigarreras fija su apertura para el primer trimestre de 2026 tras cuatro años de retraso y un pleito sin resolver

El promotor anuncia una reformulación de los usos tras el fracaso del proyecto, pese a que el juicio con Arttysur por los locales de ocio no se celebrará hasta 2027

El Jardín de las Cigarreras de Sevilla iba a abrir antes de verano aunque su gestión está en manos de un juez

El estado actual del Jardín de las Cigarreras, con los edificios construidos pero en bruto en su interior
El estado actual del Jardín de las Cigarreras, con los edificios construidos pero en bruto en su interior
J. M. R.

El Jardín de las Cigarreras, el nuevo complejo que se levanta en la ribera de Los Remedios para reactivar la relación de Sevilla con el Guadalquivir, encara ya su fase final. La promotora que ostenta la concesión del Puerto de Sevilla, Jardín de las ... Cigarreras SL, sostiene que la obra civil está prácticamente concluida y que en los próximos meses se ultimarán remates, instalaciones interiores y la selección definitiva de operadores con el objetivo de que el espacio comience a recibir actividad a partir del primer trimestre de 2026. El anuncio supone, de facto, una reprogramación en toda regla del proyecto, cuya entrada en funcionamiento estaba inicialmente prevista para hace cuatro años y que ha ido acumulando desviaciones de calendario derivadas tanto de aspectos técnicos como contractuales y judiciales.

