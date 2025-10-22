La 'isla' de Los Remedios que tiene menor renta per cápita que la Corza

Los Remedios es uno de los barrios de Sevilla con mayor renta per cápita. Sin embargo, un cuadrado comprendido por cinco calles rompe la dinámica con una renta media sensiblemente inferior a las que dominan el resto del barrio: 24.318 euros anuales ... por familia, cifras en las que se mueven zonas más humildes como el Polígono San Pablo, San Jerónimo o la Corza, donde llegan a los 25.028 euros.

Así lo reflejan los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que corresponden al año 2023. El INE colorea el mapa de las rentas en la ciudad de Sevilla en función del poder adquisitivo de cada una, quedando todo el distrito de Los Remedios en colores verdes (que indican las rentas más altas) a excepción de la mencionada zona en rojo (lo que señala unas rentas por debajo de los 26.400 euros).

Se trata concretamente de una pequeña y curiosa 'isla' comprendida delimitada por las calles Niebla, Virgen de África, Virgen del Refugio y Virgen de Aguas Santas. Dentro de dicho cuadrado, muy cercano a República Argentina y Santa Fe, se encuentran las calles Rockero Silvio, Virgen de Todos los Santos, José Velázquez Sánchez y Santo Ángel, con Virgen de las Montañas como perpendicular a todas ellas.

Estas calles cuentan con bloques de pisos de los años sesenta, más antiguos que los de otras zonas del barrio, que además no han sido reformados apenas desde su construcción. Las viviendas son pequeñas y presentan una estética que ahora calificaríamos como 'retro' frente a los edificios más actualizados de otras zonas y sobre todo a los de vanguardia de zonas como la plaza de Cuba o República Argentina, donde se erigen las viviendas más caras del barrio y donde se registran, lógicamente, las rentas más altas.

Rentas de 60.000 euros

Es llamativo el caso de esta manzana si se pone en contexto tanto con los datos que recoge el INE del resto de Los Remedios, donde las rentas medias no bajan de los 45.950 euros. Pero destaca aún más comparándolo con las propias calles colindantes, donde las diferencias son de más del doble de euros.

El sector que abarca desde la avenida de la República Argentina y Blas Infante hasta todo el parque de los Príncipes y la calle Santa Fe hasta limitar con Virgen de Aguas Santas presenta 58.809 euros de renta media per cápita. Por su parte, el que limita por la parte de Virgen de África y Virgen del Refugio, extendiéndose entre República Argentina, Miño y Virgen de la Victoria, registra 49.781 euros de media. Sólo cruzando una calle del mismo barrio, las rentas difieren entre 25.000 y 34.000 euros de media.