La 'isla' de Los Remedios que tiene menor renta per cápita que la Corza

El área delimitada por las calles Niebla, Virgen de África, Virgen del Refugio y Virgen de Aguas Santas tiene una renta media de 24.138 euros anuales, mientras el resto del barrio oscila entre los 46.000 y los 59.000

El precio del alquiler en Sevilla alcanza su máximo histórico

La calle Santo Ángel se encuentra dentro del cuadrado de renta más baja
La calle Santo Ángel se encuentra dentro del cuadrado de renta más baja
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Los Remedios es uno de los barrios de Sevilla con mayor renta per cápita. Sin embargo, un cuadrado comprendido por cinco calles rompe la dinámica con una renta media sensiblemente inferior a las que dominan el resto del barrio: 24.318 euros anuales ... por familia, cifras en las que se mueven zonas más humildes como el Polígono San Pablo, San Jerónimo o la Corza, donde llegan a los 25.028 euros.

