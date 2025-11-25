Investigan un nuevo tiroteo en el Polígono Sur de Sevilla, el segundo en menos de un mes

La Policía Nacional está investigando un nuevo posible tiroteo en el entorno de las Tres Mil Viviendas, la zona más castigada del Polígono Sur de Sevilla, el barrio de menor renta neta media anual por persona de toda España según las estadísticas oficiales y ... cuya recuperación socioeconómica persiguen las instituciones desde hace décadas.

Según ha confirmado la Policía Nacional, varias personas habrían realizado llamadas telefónicas alertando de un nuevo posible tiroteo en la zona de las Tres Mil Viviendas, siendo movilizado un dispositivo de agentes para comprobar tal extremo.

Una vez en el lugar indicado, los agentes encontraron cartuchos de arma de fuego en plena vía pública, comenzando a investigar los hechos, sin que consten personas heridas. De momento, no hay detenciones, según la Policía Nacional, toda vez que este caso sucede al del tiroteo del pasado 7 de noviembre también en el Polígono Sur, concretamente en el entorno de las calles Marinero en Tierra y Padre José Sebastián Bandarán,

Estos nuevos incidentes han acontecido poco más de un año después del notable tiroteo con armas de gran calibre en el Polígono Sur de Sevilla, que despertó una gran alarma social e institucional sobre los recursos e impunidad de los clanes del narcotráfico.

Según la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, desde aquel 12 de octubre de 2024 que se produjo el mencionado gran tiroteo en el Polígono Sur, dando lugar a la posterior operación Vulcano, la Policía Nacional ha efectuado 28 actuaciones y 72 registros domiciliarios, lo que representa un incremento del 115% y del 157% respectivamente frente al año 2023, cuando se contabilizaron 13 operaciones y 28 registros.

Durante este mismo periodo, se produjeron 35 detenciones (más del doble) y que, además, se incautaron 13.873 plantas de marihuana. Esto es, un aumento del 413% frente a las intervenidas en 2023. Asimismo, se confiscaron 1.732 kilogramos de sustancias estupefacientes.