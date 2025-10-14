Investigan la muerte de una menor de 14 años precipitada desde un balcón en la calle Rafael Laffón de Sevilla capital

La Policía Nacional investiga las causa de la muerte de una menor de 14 años tras precipitarse desde un balcón a la calle. La vivienda está ubicada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, en Sevilla.

El suceso ha ... ocurrido poco antes de las 15,00 horas de este martes, tal como ha adelantado Canal Sur Radio y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Los servicios sanitarios allí desplazados intentaron sin éxito reanimar a la menor. Desde el Servicio de Emergencias Sanitarias 112 se recibió un aviso al respecto sobre las 14,45 horas y se dio traslado tanto al 061 como a la Policía Local y a la Policía Nacional, que ha movilizado a su Grupo de Homicidios, toda vez que fuentes del caso indican que inicialmente, se baraja la posibilidad de que la joven saltase al vacío por propia voluntad.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión