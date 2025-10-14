Suscríbete a
Investigan la muerte de una menor de 14 años precipitada desde un balcón en la calle Rafael Laffón de Sevilla capital

El suceso ha ocurrido sobre las 14.45 horas y también ha intervenido el 061

Ambulancia del 061
S.L.

La Policía Nacional investiga las causa de la muerte de una menor de 14 años tras precipitarse desde un balcón a la calle. La vivienda está ubicada en la calle Rafael Laffón, en el entorno de la Carretera Carmona, en Sevilla.

El suceso ha ocurrido poco antes de las 15,00 horas de este martes, tal como ha adelantado Canal Sur Radio y han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

