Última hora
Denuncian un sabotaje en el alumbrado público que dejó 40 calles del Norte de Sevilla apagadas

La Gerencia de Urbanismo ha llevado a la Policía Nacional esta incidencia ocurrida el pasado domingo, con daños que superan los 10.000 euros

Imagen de archivo de una calle de Sevilla durante un apagón
Jesús Díaz

Sevilla

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla busca explicaciones al sabotaje el pasado domingo en el alumbrado público de la zona Norte de la ciudad, donde hasta cuarenta calles sufrieron un apagón durante horas tras la ... manipulación de los centros de mando, que fueron saboteados para que el sistema de encendido no funcionase correctamente como cada tarde. El asunto está ahora en manos de la Policía Nacional, que es quien está investigando como autoridad policial el suceso.

