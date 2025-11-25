Denuncian un sabotaje en el alumbrado público que dejó 40 calles del Norte de Sevilla apagadas

La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla busca explicaciones al sabotaje el pasado domingo en el alumbrado público de la zona Norte de la ciudad, donde hasta cuarenta calles sufrieron un apagón durante horas tras la ... manipulación de los centros de mando, que fueron saboteados para que el sistema de encendido no funcionase correctamente como cada tarde. El asunto está ahora en manos de la Policía Nacional, que es quien está investigando como autoridad policial el suceso.

Por su lado, el servicio de alumbrado público de la Gerencia de Urbanismo está elaborando un informe sobre lo sucedido la tarde de pasado domingo en este casi medio centenar de vías públicas del Norte de Sevilla, que se encontraban totalmente a oscuras. Los hechos denunciados ocurrieron en la avenida de Mirafores, en Sevilla capital, y Urbanismo estima que tras las primeras valoraciones realizadas de daños, éstos superarían la cantidad de 10.000 euros en su totalidad.

Según ha podido conocer este periódico, estas calles debían estar iluminadas a partir de las 18:16 horas, sin embargo, como se pudo comprobar, esta situación repetida en cuarenta calles tenían como denominador común que se alimentaban eléctricamente de los mismos centros de mando, protección y control.

Y, en concreto, cada centro de mando tiene varios circuitos que recorren las distintas calles. A su vez, cada circuito eléctrico, que está conectado con las luminarias existentes en la calle, durante el día no tienen fluido eléctrico, es decir, por ellos no circula corriente por lo que las luminarias están apagadas y no lucen.

Si bien, cuando llega la hora de encendido del alumbrado público (las 18:16 horas era la establecida el pasado domingo 23), un reloj astronómico telegestionado activa los contactores del centro de mando y permite que por dichos circuitos circule corriente eléctrica que llega a las luminarias para su encendido.

Cada circuito tiene una protección eléctrica independiente formada por un interruptor magnetotérmico y un interruptor diferencial; y el cuadro tiene un interruptor general automático. Para impedir que a los circuitos que alimentan las luminarias llegue corriente eléctrica se puede poner en posición OFF dicho interruptor general o bien poner en posición OFF alguna de las protecciones que tiene cada circuito. También se podría inhabilitar el reloj astronómico telegestionado o cortar el conductor neutro de los circuitos en el centro de mando y provocar una tensión de suministro anómala, que impide que las luminarias luzcan o bien que luzcan parpadeando.

Distintos tipos de manipulación

Los técnicos comprobaron en la misma tarde del domingo y durante la mañana del lunes que dichos centros de mando habían sido manipulados para evitar que a la hora de encendido (las 18:16 horas) las farolas y otros elementos funcionaran, impidiendo la prestación del servicio de alumbrado público.

En concreto, se observó, en unos casos, que el interruptor general del centro de mando se encontraba en posición OFF, por lo que a las luminarias no llegaba corriente eléctrica. En otros centros se detectó que eran las protecciones asociadas a cada circuito las que estaban en posición OFF. Una tercera situación de manipulación dejaba en evidencia que se había sustraído del centro de mando el reloj astronómico telegestionado o se había vandalizado dejándolo inutilizado. Por último, se habían seccionado en el centro de mando los conductores neutros.

La red de alumbrado público municipal, que constituye una infraestructura considerada por ley como servicio esencial, y esta incidencia provocada dejó numerosas calles sin éste, con el consiguiente riesgo de que se hayan producido accidentes de tráfico, caídas de peatones y actos delictivos en ausencia de iluminación.

Hace más de un año el Ayuntamiento de Sevilla adjudicaba el contrato de mantenimiento y conservación del alumbrado público de la ciudad para los próximos cursos a las empresas Acisa y Edison Next por un importe final de 28.224.796,66 euros, una baja del 22,7% con respecto al presupuesto base de licitación. Dicho contrato está dividido en dos lotes para abarcar la zona Norte (Acisa) y la zona Sur (Edison) de la ciudad y tiene como objetivo principal asegurar la continuidad y el óptimo funcionamiento del servicio público de alumbrado. La instalación de alumbrado público de la capital hispalense abarca unos 75.377 puntos de luz comandados por 1.479 centros de mando.

Este incidente provocado en la red de alumbrado público de la zona Norte se produce en mitad de un conflicto laboral en la plantilla de Acisa, cuyo comité laboral (CCOO y UGT), como se informa en redes sociales, ha convocado dos días de huelga y concentraciones ante la Gerencia de Urbanismo, «cansada de los incumplimientos, opacidad y persecución sindical por parte de la empresa». El primer día de huelga es este miércoles y el segundo este viernes 28 de noviembre.