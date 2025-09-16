Una investigación por blanqueo de capitales puso a la UCO en la pista de la parcela del Higuerón

Suscríbete a
Parcela ubicada en el Higuerón bajo sospecha para la Guardia Civil
Jesús Díaz

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron hace una semana en las oficinas de Emvisesa para hacerse con el expediente administrativo de la adjudicación de la parcela en el Pino Montano en la que hoy se levanta un ... Burger King, una gasolinera y un KFC, que el Ayuntamiento de Sevilla concedió en 2016, entonces gobernado por Juan Espadas, por concurso público a la mujer del socialista Rafael Pineda. Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la investigación judicial sobre todo lo que rodea dichos suelos de 10.000 metros cuadrados y el proceso de adjudicación de los mismos. Todo tiene su origen en una causa del Juzgado de Instrucción número 10 de la capital por blanqueo de capitales, en cuyo desarrollo se abrió una pieza separada que dio lugar a estas diligencias separadas.

