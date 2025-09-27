Los bomberos sofocan un incendio en un aparcamiento subterráneo de la calle Fortaleza en Triana

Agentes de la Policía Local y de los bomberos durante la extinción del incendio

La Policía Local y los bomberos han interviniendo en un incendio declarado en el interior de un aparcamiento subterráneo de un bloque de la calle Fortaleza, en el barrio de Triana. El fuego ha sido provocado por un vehículo que se hallaba estacionado. El siniestro ha sido sofocado por los bomberos, que a continuación han ventilando la zona.

Tres personas han sido atendidas en el lugar por inhalación de humos. Una mujer de 42, y dos hombres de 46 y 50 años.

La Policía Nacional se está haciendo cargo de las diligencias.