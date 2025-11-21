Intentan matar a un hombre en una discoteca del Polígono Calonge de Sevilla con un machete y un palo de bambú

Suscríbete a
La Fiscalía solicita nueve años de cárcel para los dos acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa

Los hechos sucedieron en el entorno de una discoteca del Polígono Calonge, en una imagen de archivo
Los hechos sucedieron en el entorno de una discoteca del Polígono Calonge, en una imagen de archivo
Jesús Díaz

La Fiscalía de Sevilla pide un total de nueve años de prisión para dos acusados de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa por perseguir «con un palo de bambú» y «un machete» a un hombre en las inmediaciones ... de una discoteca del Polígono Calonge de la ciudad hispalense y, posteriormente, y «con la intención de acabar con su vida», «clavar» sobre él un cuchillo «de la cara al cuello».

