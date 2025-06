El inquietante fantasma aunque no hostil de 'Doña Encarna' en el barrio sevillano del Cerro del Águila: «Me gusta el café»

José Manuel García Bautista Sevilla 08/06/2025 a las 07:09h. Compartir Copiar enlace

En la calle José María de Pereda, en el sevillano barrio de El Cerro del Águila, se encuentra una tienda que, desde hace unos meses, se ha convertido en el epicentro de un curioso fenómeno que cruza el umbral de lo real y se sumerge en lo inexplicable.

Relaxtual, un pequeño comercio dedicado a productos esotéricos y terapias alternativas, ha saltado del anonimato de este popular barrio para ser objeto de análisis por parte de investigadores del mundo paranormal, todo ello provocado por una presencia –de un fantasma- que se manifiesta a través de una voz femenina, una entidad que se la conoce familiarmente como «Doña Encarna».

Los propietarios del local, Rosa y Javier, aseguran que la historia comenzó con lo que parecía una casualidad o incluso una broma. Una voz que no pertenecía a ninguno de ellos ni a los clientes presentes susurraba desde algún rincón de la tienda frases cortas, pero de una extraña familiaridad. «Me gusta el café», es la más repetida.

Otras veces, se han oído quejas suaves pero firmes ante cambios en la decoración o en el mobiliario del local. «Esto no me gusta», ha llegado a decir la misma voz en momentos de tranquilidad, cuando no había nadie cerca del lugar de donde parecía provenir.

Para Rosa, la experiencia se repite con demasiada claridad como para atribuirla a una sugestión: «No es el típico sonido que te hace dudar. Es una voz femenina, muy clara, como si te hablara una persona desde el otro lado de una estantería. La primera vez que la oí, pensé que había alguien dentro del local al que no había visto entrar. Pero no. No había nadie».

Javier, por su parte, añade que el fenómeno se manifiesta con una frecuencia irregular, pero siempre con el mismo tipo de frases, como si Doña Encarna estuviera atrapada en una rutina que se repite incesantemente.

Una identidad desvelada

El misterio que rodea a esta supuesta aparición sonora comienza con su identidad. ¿Quién fue Doña Encarna? Según los propietarios de la tienda, se barajan varias posibilidades. Algunos vecinos mayores del barrio recuerdan que en los años cincuenta una mujer de nombre Encarnación residía en una vivienda que hoy forma parte del mismo solar donde está ubicada la tienda.

Según el testimonio de Manuela Vargas, una residente de 87 años, «Doña Encarna era una mujer muy querida, muy religiosa y muy metódica. Siempre se la veía con su tacita de café por la ventana«.

Encarna habría sido la propietaria de aquel solar y tiene un fuerte vínculo emocional y sentimental con el edificio y con el local actual, de hecho la propia familia lo reconoce: la voz podría pertenecer al espíritu de aquella mujer fallecida, que de alguna manera habría quedado ligada emocionalmente al lugar.

La propia Rosa sostiene que «la voz parece más molesta cuando se cambian cosas en la tienda, como si alguien protestara porque están tocando algo suyo».

Lo que en un primer momento fue un episodio esporádico, contado entre bromas y risas nerviosas, ha dado paso a un fenómeno que no ha pasado desapercibido. Los vecinos del barrio han comenzado a acercarse a la tienda no solo para comprar sus productos habituales, sino también con la esperanza de presenciar alguna manifestación. Algunos incluso han empezado a registrar con sus teléfonos móviles cualquier sonido inusual durante las visitas, que serían interpretadas como psicofonías. Otros llegan por mera curiosidad, al conocer la historia a través de redes sociales o del boca a boca.

María José, una clienta habitual, asegura haber oído también la misteriosa voz: «Estaba mirando unos colgantes cuando escuché claramente: «Esto no me gusta». Me giré, pensando que alguien estaba hablando detrás de mí, pero no había nadie. Rosa y Javier estaban al fondo, atendiendo a otra persona. Me quedé helada». Este tipo de testimonios, reiterados con matices similares, ha hecho que diversos medios locales se interesen por el caso.

Investigaciones en marcha

Ante la magnitud que estaba tomando el fenómeno, un grupo de investigadores en fenómenos paranormales sevillanos decidió intervenir. El equipo especializado en casos inexplicables en Andalucía, fue invitado por los dueños de Relaxtual a realizar una sesión de análisis con equipos de grabación y sensores de presencia. Durante varias noches de vigilancia, recogieron material audiovisual que aún está siendo estudiado, aunque ya han adelantado ciertos hallazgos llamativos.

Según explicaron Rafael de Alba y José Luis García, «captamos una frecuencia sonora muy específica que se repite en la misma zona del local. No hay interferencias eléctricas que justifiquen esa anomalía, ni dispositivos escondidos. A nivel técnico, no tenemos aún una explicación lógica». Aunque se muestran prudentes en sus conclusiones, no descartan la posibilidad de que se trate de una psicofonía recurrente asociada al entorno del establecimiento.

En el mismo sentido, se han realizado barridos electromagnéticos y pruebas térmicas para descartar fugas o efectos físicos que puedan confundirse con manifestaciones paranormales.

Ninguna de estas pruebas ha revelado indicios concluyentes de manipulación o fraude. «No hemos hallado altavoces ocultos, ni mecanismos que puedan emitir esas frases. Lo más extraño es que siempre se escucha desde un punto diferente, como si se moviera dentro del local», añade.

Entre lo real y lo invisible

A pesar del revuelo generado por la historia, la tienda mantiene su funcionamiento habitual. Rosa y Javier han decidido no buscar esa presencia del supuesto fantasma, reconocen que muchas personas entran al local movidas por la curiosidad más que por el interés en los productos. «No queremos convertir esto en un circo, ni aprovechar el fenómeno para hacer negocio. Seguimos vendiendo nuestros productos y atendiendo con normalidad», subraya Javier.

Lo que sí ha cambiado, admiten, es su propia percepción del espacio. «Cada vez que cierro la tienda y me quedo sola un momento, siento que no estoy realmente sola. Es una sensación tranquila, no hostil, pero sí muy presente», dice Rosa. «Al principio daba miedo, claro, pero con el tiempo hemos llegado a convivir con ello. La llamamos Doña Encarna con naturalidad, como si fuera una vecina más».

Ese rasgo doméstico, casi entrañable, ha sido destacado también por los expertos como un aspecto singular del caso. A diferencia de otras manifestaciones espirituales que suelen relacionarse con sucesos traumáticos o ambientes negativos, lo que ocurre en Relaxtual parece estar envuelto en una atmósfera casi familiar. «Si hay algo en ese lugar, no es un ente hostil«, explica Rafael de Alba.

La historia de Doña Encarna se ha logrado desvelar gracias a su propia familia y abre una ventana de reflexión sobre los límites entre percepción, memoria familiar y lo desconocido. ¿Puede una voz quedarse anclada en un lugar? ¿Es posible que ciertos espacios guarden impresiones sonoras del pasado? ¿O se trata de una construcción cultural alimentada por la sugestión?

Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el caso de Relaxtual sigue atrayendo miradas. Entre las estanterías perfumadas de incienso, al abrigo de las luces cálidas y la música ambiental, todavía se escucha —a veces nítidamente, a veces como un murmullo en el aire— una frase ya icónica en el barrio: «Me gusta el café».

