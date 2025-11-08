Suscríbete a
ABC Premium

Los ingenieros recurren al Supremo el dedazo a Ineco del puente de la SE-40

La Audiencia Nacional inadmite una de las tres demandas que las asociaciones interpusieron ante los tribunales

El Gobierno desbloquea los suelos para construir el puente de la SE-40 en Sevilla

Recreación del viaducto de aproximación al puente de la SE-40 sobre el futuro corredor verde
Recreación del viaducto de aproximación al puente de la SE-40 sobre el futuro corredor verde ABC
Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El conflicto judicial por los encargos del futuro puente de la SE-40 continúa al mismo tiempo que el Ministerio de Transporte va sacando adelante los trámites para desbloquear el comienzo de las obras, que este mismo viernes Óscar Puente cifró en 688 millones de ... euros de inversión prevista. Las asociaciones de ingenieros y constructoras que impugnaron la adjudicación directa de los trabajos de redacción del proyecto a la empresa pública Ineco han decidido acudir al Tribunal Supremo tras la inadmisión de una de sus demandas por parte de la Audiencia Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app