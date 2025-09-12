Informática y Economía ostentan las principales novedades del curso que arranca este lunes en la UPO

Tras las Jornadas de Bienvenida para alumnos de nuevo ingreso, celebradas esta semana, este lunes 15 de septiembre se inician las clases del primer semestre para alumnos de grado de la Universidad Pablo de Olavide, que trae novedades en estudios de informática y economía. Más de 10.000 alumnos están llamado a iniciar el curso en un campus en el que la Escuela Politécnica Superior suma 60 nuevas plazas con la nueva mención en Ciencia de Datos del Grado en Ingeniería Informática; y la Facultad de Ciencias Empresariales incorpora dos menciones que incrementan la especialización del Grado de Análisis Económico: Inteligencia de Datos y Economía y Sostenibilidad.

Además, la Universidad Pablo de Olavide abre este curso su oferta de grados duales con el Grado en Ingeniería Informática Dual, a los que se sumarán en los próximos años los grados duales en Finanzas y Contabilidad, Administración y Dirección de Empresas y en Ciencias Ambientales, junto al Máster en Gestión y Marketing de Marcas de Moda.

El alumnado de estos grados desarrollará en cuarto curso el 80% de su formación en empresas, en un modelo de aprendizaje integrado, práctico y aplicado. En movilidad internacional, la Universidad Pablo de Olavide da la opción de obtener dobles titulaciones internacionales con universidades europeas como Derecho con la Universidad de Bayreuth (Alemania); Biotecnología con la Université de Rennes 1 (Francia); y Traducción e Interpretación con la Università degli Studi di Torino (Italia).

Procedentes de otros países, desde el próximo lunes se incorporan al campus UPO, bien para cursar el primer semestre o el curso completo, un total de 607 estudiantes internacionales, en su mayoría del programa Erasmus+, quienes tendrán una bienvenida institucional a las 9,30 horas en el Paraninfo. La mayoría provienen de Italia (206) y Francia (154), seguidos a distancia de Alemania (72).

Durante los actos de bienvenida, el rector de la Universidad Pablo de Olavide señaló al estudiantado como «el centro de nuestra actividad» y destacó la calidad docente de la Olavide: «una formación moderna, adecuada y adaptada a la realidad del siglo XXI». Francisco Oliva puso también de relieve el enfoque a la inserción laboral «con más de 1.100 empresas en las que realizar prácticas y formación en habilidades blandas, algo muy demandado por el sector productivo».