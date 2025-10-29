Suscríbete a
Inundaciones en calles y casas y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas
Última hora
El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

La inédita imagen que dejan las lluvias de Sevilla: navega con la tabla de paddle surf entre los coches

Cubierto con su chubasquero, este ciudadano ha sorprendido a los vecinos de calle de la Ada entre el caos generado por las lluvias

El ciudadano con su tabla de paddle surf en medio de la carretera de la calle de la Ada
El ciudadano con su tabla de paddle surf en medio de la carretera de la calle de la Ada María Rodríguez

S.I.

Sevilla

En el día de ayer los Servicios de Emergencia decretaron la alerta naranja por fuertes vientos y precipitaciones, que han azotado con fuerza a lo largo del día de hoy a la capital hispalense y a toda la provincia de Sevilla.

Según los datos ... recogidos por los servicios municipales, en la Capital han caído 70,8 litros por metro cuadrado, un total acumulado entre las precipitaciones de la madrugada de hoy que posteriormente se han prolongado a lo largo del día. Todo esto ha provocado balsas de agua en muchas aceras y carreteras de la ciudad, además de inundaciones por toda la ciudad desde el casco histórico hasta las periferias de la ciudad.

