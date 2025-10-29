La inédita imagen que dejan las lluvias de Sevilla: navega con la tabla de paddle surf entre los coches

En el día de ayer los Servicios de Emergencia decretaron la alerta naranja por fuertes vientos y precipitaciones, que han azotado con fuerza a lo largo del día de hoy a la capital hispalense y a toda la provincia de Sevilla.

Según los datos ... recogidos por los servicios municipales, en la Capital han caído 70,8 litros por metro cuadrado, un total acumulado entre las precipitaciones de la madrugada de hoy que posteriormente se han prolongado a lo largo del día. Todo esto ha provocado balsas de agua en muchas aceras y carreteras de la ciudad, además de inundaciones por toda la ciudad desde el casco histórico hasta las periferias de la ciudad.

Sin embargo, el caos que ha tomado parte de las calles de Sevilla también ha dejado una estampa curiosa: un vecino ha decidido sacar su tabla de paddle surf para moverse en una de esas inundaciones. Este hecho ha ocurrido en la rotonda de la calle de la Ada, situada en la zona límite entre el barrio de Nervión y Santa Clara. Mientras que el agua llegaba por encima de las rodillas de los viandantes y había vehículos y contenedores casi hundidos, esta persona cubierto con un chubasquero ha salido a la calle con su tabla para recrear una escena que poco a poco se vuelve más típica dentro de este tipo de situaciones. A primera hora de la tarde de este miércoles, el Ayuntamiento ha activado el Plan de Emergencias a nivel 1, como medida preventiva a esta tormenta con precipitaciones y fuertes rachas de viento que se prolongarán a lo largo del día.

