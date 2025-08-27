El INE confirma el estancamiento del turismo extranjero durante el mes de julio

Llenan las calles del Centro en la diáspora local hacia la costa, degustan la gastronomía de la tierra en los bares y restaurantes que no cierran por vacaciones, agotan las entradas para los principales monumentos de la ciudad, duermen en los hoteles y, sobre todo, ... hacen fotos, muchos fotos a cada paso como manda el estereotipo de turista. Los viajeros extranjeros que eligen Sevilla como destino 'salvan' una temporada que, por las altas temperaturas, seduce menos al visitante nacional. En cualquier caso, la desestacionalización del sector que tanto persigue la capital hispalense –al igual que otras provincias andaluzas con mar pero en otros meses– no llega a producirse del todo. Cierto es que se ha reducido distancia entre la época 'buena' para el turismo –primavera y otoño– con la de los extremos en cuanto al clima –verano e invierno–pero todavía no se ha superado esa barrera. Las cifras recogidas en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al mes de julio arrojan que esa reducción de la diferencia se ha estancado, como ya adelantó este periódico hace unas semanas. Sevilla es un destino de moda, con gran poder de atracción, pero ya no crece tanto.

De hecho, el mes pasado volvió a registrarse una caída del turismo hotelero en la capital, con menos viajeros tanto nacionales como extranjeros y menos pernoctaciones. Y van dos seguidos, tras una excelente primavera .Así, este julio, se alojaron en Sevilla 297.892 personas, 33.108 menos que en junio. De esos viajeros, 167.215 procedían de otros países, por sólo 130.677 de españoles. También descienden los números de noches que ocupan esos hoteles. De esta forma, en julio hubo 594.291 pernoctaciones, 366.210 de ellas de visitantes extranjeros. En total, hubo 69.419 menos de las que se registraron en junio. De media, en general, nacionales como extranjeros, durmieron casi dos noches en la ciudad durante este mes.

La comparación de estos datos con los del mismo periodo del año pasado, por el contrario, sí demuestran una mejora, aunque de una forma muy ligera. El número de viajeros que visitaron la capital andaluza en julio de 2025 fue algo superior al registrado el año pasado (que fueron 294.007). También se ha conseguido aumentar el dato de las pernoctaciones, una variable muy a tener en cuenta para justificar la proliferación de plazas hoteleras, incluso de hoteles de cinco estrellas y gran lujo. De esta forma, se ha pasado de las 582.973 de julio de 2024 a las 594.291 de este recién pasado mes, esto es, 11.318 más.

El mes en el que Sevilla recibe más visitas es el de octubre. El año pasado fueron 371.736 turistas los que se alojaron aquí, y también la mayoría procedían de un país extranjero, 231.532. Le siguen mayo, con 366.777 (datos de 2025), abril con 347.906 y septiembre, con 343.619 viajeros. Junio (331.000) y noviembre (315.609) completan el calendario en el que más fuerte está el sector en la capital andaluza.

Más de verano que de invierno

Otro hecho que sobresale de esta encuesta, a la espera de las cifras del mes de agosto (hace un año fue de 318.674 viajeros) es que aunque no se ha conseguido la desestacionalización completa, el verano ya no es un problema a la hora de decidirse por Sevilla para hacer una excursión. De hecho, se prefiere estos meses de intenso calor a los del invierno. Cierto es que el periodo vacacional coincide más con la presente temporada, pero si se atiende a los informes de los últimos meses, se observa que el extranjero prefiere venir en julio que en enero ( 128.272) o diciembre (134.349), no teniendo Sevilla un invierno especialmente duro.

Con todo, durante el primer semestre del año, la capital hispalense ha registrado un total de 1.860.598 viajeros y 4.210.867 pernoctaciones, lo que, supuso un aumento del 1,29% y el 2,50%, respectivamente, sobre las cifras del año anterior. Una diferencia muy leve, que demuestra que el crecimiento turístico se ha estabilizado.

Y otro dato que también interesa para tomarle el pulso al sector. Según la última Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía (ECTA), los turistas valoran a Sevilla con la segunda mayor puntuación de toda Andalucía, un 9,2.