Suscríbete a
ABC Premium

El INE confirma el estancamiento del turismo extranjero durante el mes de julio

Crece ligeramente el número de viajeros con respecto a 2024, así como las pernoctaciones

Sevilla tendrá mil plazas más de hoteles de 'gran lujo' a partir de 2026

Turistas en el Centro de Sevilla
Turistas en el Centro de Sevilla Juan Flores

R. Vázquez

Llenan las calles del Centro en la diáspora local hacia la costa, degustan la gastronomía de la tierra en los bares y restaurantes que no cierran por vacaciones, agotan las entradas para los principales monumentos de la ciudad, duermen en los hoteles y, sobre todo, ... hacen fotos, muchos fotos a cada paso como manda el estereotipo de turista. Los viajeros extranjeros que eligen Sevilla como destino 'salvan' una temporada que, por las altas temperaturas, seduce menos al visitante nacional. En cualquier caso, la desestacionalización del sector que tanto persigue la capital hispalense –al igual que otras provincias andaluzas con mar pero en otros meses– no llega a producirse del todo. Cierto es que se ha reducido distancia entre la época 'buena' para el turismo –primavera y otoño– con la de los extremos en cuanto al clima –verano e invierno–pero todavía no se ha superado esa barrera. Las cifras recogidas en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE) referentes al mes de julio arrojan que esa reducción de la diferencia se ha estancado, como ya adelantó este periódico hace unas semanas. Sevilla es un destino de moda, con gran poder de atracción, pero ya no crece tanto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app