Los asesinatos crecen un 80% en Sevilla hasta septiembre de 2025

El Ministerio del Interior ha publicado este lunes el último Balance de Criminalidad, donde se recogen los datos referidos a los nueve primeros meses del año en curso. Este informe refleja, en lo que a la provincia de Sevilla concierne, un incremento del ... 80 por ciento en el número de asesinatos con respecto al mismo periodo del año pasado. Así, mientras hasta el día 30 de septiembre de 2024 se contabilizaron una decena de crímenes, este año en curso los homicidios dolosos y asesinatos consumados ascienden a 18.

El balance publicado tras cumplirse el primer semestre de este 2025 ya auguraba que Sevilla iba camino de un año negro en cuanto a este tipo de delitos. En seis meses se igualaron los crímenes de todo el 2024. Y la crónica de sucesos de la provincia de las últimas semanas no ha hecho más que acentuar esta sensación. A los 18 asesinatos contabilizado hasta el 30 de septiembre hay que añadir, al menos, las tres muertes violentas que se produjeron en octubre en el barrio sevillano de San José de Palmete, el 1 de octubre, cuyo esclarecimiento sigue siendo una incógnita; la muerte de una mujer de origen brasileño dos días más tarde a manos de su hijo en su propia casa en Brenes; o el crimen de un portero de discoteca con un tiro en la frente en una casa okupada en pleno centro de Dos Hermanas, dándose a la fuga los implicados en los hechos, que fueron detenidos horas después. El presunto autor material del disparo acabó atrincherado en un piso en Brenes, lo que obligó a movilizar a los GOES de la Policía Nacional.

El año 2023 se cerró con 15 asesinatos; 2024 fue un año con once crímenes y el curso en vigor ya ha superado la veintena y aún queda un mes por delante. De las 18 muertes violentas registradas hasta septiembre, siete ocurrieron en la capital.

La otra tipología delictiva que en el último balance del departamento de Fernando Grande-Marlaska, publicado este lunes, refleja un incremento reseñable en la provincia de Sevilla es el robo de vehículos, que pasa de 1.262 de nueve primeros meses del año 2024 a 1.522 en el mismo periodo de este 2025, lo que supone un 20,6% más.

Los ciberdelitos, un ascenso sin freno El Ministerio del Interior, en sus informes trimestrales, ofrece un apartado sobre los delitos que se cometen por medio cibernético, que reflejan un ascenso sin freno. Suben un 25,9 por ciento con respecto a los nueve primeros meses de 2024, un porcentaje aún mayor al balance de primer semestre. Así, por ejemplo, las estafas informáticas han pasado de 12.267 a 15.067 en un año. Este es el balance en la provincia, pero en la capital el panorama no es mucho mejor, pues el incremento de este tipo de infracciones penales a través de la red aumentó hasta septiembre en casi un 20 por ciento, registrándose mil estafas más que el año pasado.

En líneas generales, la criminalidad convencional (sin tener en cuenta las infracciones penales cometidas en un medio cibernético) ha bajado un 5,3 por ciento, pasando de 61.421 a 58.172 delitos. Un 7,5 por ciento es la disminución de los delitos contra la libertad sexual, y un 15% la bajada de los robos en domicilios. También disminuye el tráfico de drogas en casi un 12 por ciento.

Poniendo la mirada en Sevilla capital, los datos de criminalidad del Ministerio del Interior publicados este lunes reflejan, además de siete crímenes (como en 2024), un aumento de casi el 21 por ciento de los asesinatos en grado de tentativa; un incremento del ocho por ciento por violaciones o de un 24,2 por ciento de los robos de vehículos. En el lado contrario, bajan los secuestros, los robos en domicilios y los hurtos.