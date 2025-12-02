Suscríbete a
Los asesinatos crecen un 80% en Sevilla hasta septiembre de 2025

El Ministerio del Interior publica los índices de criminalidad registrados en los nueve primeros meses, por lo que no se contabilizan los tres crímenes ocurridos en Brenes, Dos Hermanas y el barrio de Palmete el pasado mes de octubre

Semana negra en Sevilla con tres asesinatos en apenas seis días

Agentes de la Policía Nacional en el escenario del último crimen ocurrido en Dos Hermanas el pasado mes de octubre
Jesús Díaz

El Ministerio del Interior ha publicado este lunes el último Balance de Criminalidad, donde se recogen los datos referidos a los nueve primeros meses del año en curso. Este informe refleja, en lo que a la provincia de Sevilla concierne, un incremento del ... 80 por ciento en el número de asesinatos con respecto al mismo periodo del año pasado. Así, mientras hasta el día 30 de septiembre de 2024 se contabilizaron una decena de crímenes, este año en curso los homicidios dolosos y asesinatos consumados ascienden a 18.

