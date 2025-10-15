Suscríbete a
Incidencias en la señalización provocan retrasos de 40 minutos en los AVE Sevilla-Córdoba

El personal técnico de Adif trabaja en la zona para restablecer la normalidad en la circulación «lo antes posible»

Ave parado en la estación de Santa Justa
S. L.

Los trenes de alta velocidad que circulan entre Sevilla y Córdoba registran este martes retrasos de unos 40 minutos debido a una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en el tramo comprendido entre las estaciones de Hornachuelos y Majarabique, ... según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en redes sociales.

