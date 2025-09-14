El IMD renueva los Juegos Deportivos Municipales priorizando a los equipos de Sevilla La inscripción se abre el 15 de septiembre y mantiene los mismos precios que la temporada anterior

El lunes 15 de septiembre se abrirá la inscripción a una nueva temporada de los Juegos Deportivos Municipales, en la que el IMD ha introducido importantes novedades para seguir ordenando el deporte de la ciudad. Entre las más destacadas se encuentra el hecho de que la inscripción en las ligas municipales de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol, las primeras en arrancar, va dirigida a equipos con CIF o RAED en la ciudad, que no tendrán limitación alguna a la hora de inscribir jugadores.

En cambio, aquellos equipos cuyo CIF o RAED no esté establecido en la ciudad sólo podrán inscribir hasta un 25% de jugadores no empadronados en Sevilla capital. Esta ordenación de los Juegos Deportivos Municipales atiende a una demanda histórica de los clubes de la ciudad. El objetivo que persigue el Ayuntamiento con esta medida es garantizar unas ligas sostenibles, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Según las estadísticas de participantes de los últimos años, más del 30% de los jugadores pertenecían a otros municipios, lo que provocaba, entre otros aspectos, desequilibrios a la hora de destinar los recursos necesarios. La inscripción de equipos a las ligas municipales de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol se abrirá el próximo 15 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de octubre; los calendarios de competición estarán confeccionados el 29 de octubre y la competición comenzará el fin de semana del 7 al 9 de noviembre.

Otra de las novedades de esta temporada es que habrá una única liga que se prolongará hasta el mes de mayo, con lo que no habrá una competición parcial en primavera. «Si ya hay una competición de liga, es lógico que ésta abarque toda la temporada deportiva, hasta mayo, y no que en primavera, durante dos meses en los que además es muy complicado establecer un calendario por la coincidencia de Semana Santa y Feria, se inicie una nueva competición», ha comentado Silvia Pozo al respecto.

También será novedad esta temporada que las fichas de los jugadores serán en formato digital, lo que reducirá el número de incidencias y agilizará la revisión por parte de los árbitros. En cuanto a los precios de inscripción, se mantienen los de la última temporada. Las ligas de fútbol 7, fútbol sala, baloncesto y voleibol son las primeras en arrancar en los Juegos Deportivos Municipales, tras las que irán disputándose el resto de deportes que se celebran por sistema de concentración.