El IMD hará obras en la cubierta y en los pilares del pabellón de San Pablo para que esté listo en 2027

Tras conocerse hace unos días la disolución del Betis Baloncesto, ahora llega la noticia de que el Instituto Municipal de Deportes tiene redactado desde hace unos meses un pliego con un proyecto para la rehabilitación de la estructura principal del pabellón de Deportes de San Pablo, que incluirá su cubierta y los pilares. Esta actuación se hará en tres fases, siendo durante la tercera cuando se acometerán las obras por un plazo máximo de doce meses. Para ello se contará con un presupuesto total de 108.891,53 euros y está previsto que se finalice a mediados del próximo año 2027.

La rehabilitación se realizará en la estructura metálica espacial de la cubierta (elementos estructurales horizontales) y en los pilares de apoyo (elementos estructurales verticales) del edificio, incluyéndose todas las cargas adicionales que actualmente soporta la misma y que se han ido añadiendo desde la construcción del pabellón. Después de unos informes solicitados por el IMD, se dieron a conocer una serie de anomalías e incidencias en la estructura con un estado de oxidación generalizado en su zona exterior y oxidaciones puntuales en el interior del recinto. Igualmente existen elementos estructurales dañados que deben ser reparados. También se indica que desde la construcción del edificio, en el año 1987, «no se ha revisado la estructura, ni se ha llevado a cabo ninguna actuación de mantenimiento sobre la misma». En ese sentido, el inmueble ha sufrido filtraciones de agua por la cubierta, «que se han ido solventando con actuaciones temporales y puntuales, hasta que en 2018 se ejecutó una solución de impermeabilización eficaz en toda la superficie de la cubierta».

Según se establece en el pliego que ha redactado el IMD, al que ha tenido acceso ABC, el objetivo es establecer las bases técnicas que regirán un contrato para la realización de las actuaciones necesarias, de modo que se pueda llevar a cabo la rehabilitación de la estructura principal del pabellón de deportes de San Pablo «para su completa puesta en servicio en condiciones de seguridad y estabilidad».

Este proceso se hará en tres fases: una primera de actuaciones previas (un mes). Una segunda en la que se llevará a cabo el proyecto básico y de ejecución. La redacción de este documento será de tres meses. Y por último habrá una tercera fase de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud. En esta fase, el citado proyecto se deberá someter a aprobación por el órgano de contratación para su posterior supervisión. A continuación, se procederá a la correspondiente licitación de obras. La ejecución de las mismas será de un máximo de doce meses y comenzará con el acta de comprobación de replanteo. Se prevé también un plazo de garantía de al menos un año, periodo en el que el IMD revisará que todas las obras se hayan ejecutado correctamente según el proyecto.

El presupuesto total de las obras ascenderá a 108.891,53 euros incluyendo el IVA, considerándose este un importe máximo que no podrá ser superado por los licitadores. Durante el año 2026 se pondrá en marcha la primera y la segunda fase del proyecto (cuatro meses) y una parte de la tercera fase, la de ejecución de la obra (siete meses). Esa última fase se prolongará durante cinco meses más, por lo que a mediados de 2027 estará finalizada la obra.