Ikea Sevilla organiza una subasta de muebles este fin de semana: tienen descuentos de hasta el 90%

Este sábado Ikea Sevilla tiene preparada una cita poco común: una subasta de muebles y accesorios en la que los precios podrán caer hasta un 90%. Será el 27 de septiembre, de 12:00 a 13:00, en el Mercado Circular de la tienda, y promete ser un plan tan entretenido como económico.

La idea es sencilla. Durante una hora, los asistentes podrán pujar por distintos artículos, desde muebles hasta objetos de decoración, siguiendo la clásica dinámica de una subasta. «A la de una, a la de dos… ¡y adjudicado!«» será la frase más repetida en la zona situada junto a las cajas, donde se vivirá un ambiente diferente al de un día normal de compras.

Gangas a golpe de martillo

Lo más llamativo del evento son los precios de salida. Muchos de los productos que se subastarán parten con rebajas espectaculares, lo que significa que un sofá, una mesa o incluso una lámpara pueden acabar en manos del mejor postor por una cifra simbólica. Para quienes estén pensando en renovar la casa sin gastar demasiado, la cita es una auténtica oportunidad.

Además, la entrada es gratuita y no hace falta inscribirse previamente. Solo hay que estar allí a las 12:00 y dejarse llevar por la emoción de la puja. Eso sí, Ikea ha avisado de que la subasta solo se celebrará si se reúne un mínimo de 50 personas, aunque es difícil imaginar que falte público con semejantes descuentos en juego.

El Mercado Circular: muebles con segunda vida

Más allá del atractivo de la subasta, este evento también sirve para poner en valor el Mercado Circular de Ikea Sevilla, un espacio donde los muebles tienen una segunda oportunidad. Aquí es posible encontrar artículos de exposición, piezas con pequeñas taras o productos devueltos que han sido revisados y reacondicionados para volver a formar parte de un hogar.

De este modo, Ikea no solo ofrece precios más bajos, sino que también impulsa un modelo de consumo más responsable, en el que se aprovecha al máximo la vida útil de cada producto. En tiempos donde la sostenibilidad importa cada vez más, la propuesta encaja con la política de la firma.

Ventajas extra para socios

Quienes formen parte de Ikea Family o tengan activa su tarjeta Ikea Rewards también saldrán ganando. Solo con asistir al evento podrán acumular puntos en su cuenta, que después se transforman en descuentos y ventajas en próximas compras. Una forma de sacarle todavía más partido a la subasta.

Así que si tienes libre la mañana del sábado 27 de septiembre, ya tienes excusa para acercarte a Ikea Sevilla en Castilleja de la Cuesta. No todos los días se vive una subasta de muebles al estilo tradicional dentro de una tienda de Ikea, y menos con descuentos que rozan el 90%. Quién sabe, quizá esa lámpara que viste hace meses o ese sofá que parecía inalcanzable acabe siendo tuyo con solo levantar la mano en el momento justo.

