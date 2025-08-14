Suscríbete a
Ignacio Liaño: «La mañana de la Virgen es la mañana de Sevilla»

Este 15 de agosto, festividad de la Asunción, la capital y la archidiócesis vuelven a rendirse a las plantas de su patrona

ABC de Sevilla

La mañana de la Virgen es la mañana de Sevilla. Nada hay más auténtico en la ciudad que la que da sentido al resto del calendario litúrgico. Y lo primero es lo primero. Celebrar la Asunción de la Virgen en esta ciudad es mucho ... más que proclamar en voz alta que María Santísima ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Es el hilo directo por el que se enhebran las generaciones anteriores y venideras. Lo que somos y lo que fuimos para engarzar un quién que nunca se pierde. Una identidad forjada en los siglos desde tiempos del rey San Fernando.

