Ignacio Liaño: «La mañana de la Virgen es la mañana de Sevilla»

La mañana de la Virgen es la mañana de Sevilla. Nada hay más auténtico en la ciudad que la que da sentido al resto del calendario litúrgico. Y lo primero es lo primero. Celebrar la Asunción de la Virgen en esta ciudad es mucho ... más que proclamar en voz alta que María Santísima ascendió en cuerpo y alma a los cielos. Es el hilo directo por el que se enhebran las generaciones anteriores y venideras. Lo que somos y lo que fuimos para engarzar un quién que nunca se pierde. Una identidad forjada en los siglos desde tiempos del rey San Fernando.

Son los hijos que le presentaréis a la sombra de la Giralda ahora que agosto es un clamor y el mercurio sigue sudando en los zapatitos de ese «Divino Guasón», como lo bautizó con su literatura clara el maestro Burgos. En esta mañana del 15 de agosto y con motivo de su festividad, la Patrona transitará por las gradas de la Catedral de Sevilla en esa procesión de tercia que anuncia lo que ha de venir. Su paso por la Sevilla de siempre marca la hora de lo que esperas. Ella es el artículo y es el sujeto. Porque decir «la Virgen» es decirlo todo.

Desde las 5 de la mañana, el primer templo metropolitano de Sevilla tendrá abiertas de par en par sus puertas con el fin de celebrar las misas dirigidas a los peregrinos provenientes de toda la archidiócesis. Misas que se llevarán a cabo en tres tramos horarios: a las 5:30, a las 6:00 y a las 6:30 horas de la mañana. A partir de las 7.30 tendrá lugar la salida de la Virgen de los Reyes, sastre primera de nuestro tiempo, para recordarnos quepor ella reinan los reyes y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, los niños carráncanos, los más de 300 hermanos de la asociación, la sacramental del Sagrario, la coral Virgen de los Reyes, el Cabildo Catedral y el paso de la Santísima Virgen, continuando con el arzobispo, los obispos auxiliares, la Corporación, el Consejo y el Ejército ya están todos listos. Ya es la hora de disfrutar de la mañana de Sevilla.