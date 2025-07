Ignacio Liaño: «No hay más ignorante que quien se ausenta de la Cumbre de la ONU»

«Hoy es siempre todavía». El Rey Felipe VI se inspiró en el menor de los Machado en la cena de gala del pasado viernes en el Real Alcázar, y al igual que sucedió en la inauguración de la cumbre, el monarca con su ... palabra medida volvió a poner en evidencia quiénes son los grandes ausentes de la conferencia que comenzó ayer en Sevilla. Quiénes no ponen ni rostro ni voz a aquellos países a los que a juzgar de la actitud déspota de sus gobernantes, parece importarle un bledo eso del multiculturalismo, los encuentros bilaterales, los desafíos globales, que van de la pobreza al hambre, del hambre a la pobreza, la igualdad de género y el cambio climático.

Aspectos todos que don Felipe tuvo en cuenta en sus dos magníficas disertaciones, con la de la inauguración, a cada cual mejor. A título personal me quedo con su cita al polímata andalusí Averroes, que dijo aquello de que «la ignorancia conduce al miedo, el miedo al odio y el odio a la violencia». Así que no hay más ignorante que quien se ausenta de una Cumbre de la ONU, que sí valoran presidentes desde la humildad que presumen en Panamá o Suazilandia.

Lo mismo es que quien ha decidido no aparecer por Sevilla, como Trump, con esa guerra arancelaria absurda, es porque no tiene nada que decir ante esta batería de retos a los que se enfrentan las Naciones que sí están Unidas, o al menos lo intentan. O Viktor Orbán, Giorgia Meloni y Javier Milei. Para ellos hoy no es todavía. «Toda la vida es ahora. Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos». Así seguía el poema, todo un tratado de las relaciones internacionales, ¿no creen? Sirva la estela machadiana para recordar a los dirigentes que pasarán a la historia por haber aprovechado la Cumbre de Sevilla. Porque habrá quien no pueda decir lo mismo.