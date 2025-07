El IES Isbilya copa los premios extraordinarios de Bachillerato en Sevilla: «Es algo muy excepcional»

El IES Isbilya, centro público de educación secundaria del Distrito Santa Justa de Sevilla, es un referente en su formación académica. Así lo determinan los tres reconocimientos que ha recibido este instituto en los Premios Extraordinarios de Bachillerato que organiza la Junta de ... Andalucía, y que lo han convertido en el centro que más premiados ha obtenido en el curso 2024-25 que acaba de terminar. Si bien el mayor mérito es el de los propios alumnos, que al fin y al cabo son los que deben prepararse durante sus años previos a la universidad, el currículum de premiados de este centro en los años precedentes habla bien del trabajo académico y formativo de este centro, que en el curso 2018-19 llegó a acumular siete premiados entre sus alumnos.

«Tenemos una buena trayectoria, nos sentimos orgullosos. Normalmente a algún instituto le dan uno, pero a nosotros nos han dado tres de los 16 que otorgan. Es algo muy excepcional que caigan tantos en un mismo instituto», valoraba para ABC el director del centro, Manuel Pozo, quien pone en valor sobre todo a los chicos, ya que para obtener este reconocimiento los aspirantes deben realizar un examen justo después de haber realizado la PAU, con el cansancio acumulado que llevan ya los alumnos tras estos exámenes en el que se juegan el acceso a las titulaciones que desean cursar.

Y es que no todos los alumnos pueden aspirar a obtener este premio extraordinario, ya que los aspirantes deben cumplir con varios requisitos: haber cursado y superado los dos cursos de Bachillerato, haber finalizado las enseñanzas de Bachillerato en junio del año académico al que se refiere la convocatoria y, sobre todo, haber obtenido una calificación media igual o superior a 8,75 puntos.

El reconocimiento a estos tres alumnos del IES Isbilya no implica que los chicos cumplan con el manido perfil de 'cerebritos' que no tienen mucha vida social, más bien al contrario, tal y como defiende el director del centro, que los conoce bien. «Son personas con ambiciones, organizados y trabajadores. Chicos normales. No estamos hablando de personas que estén encerradas en sus casas, sino jóvenes normales que son muy trabajadores y organizados porque para lograr un expediente así deben serlo», señala Manuel Pozo.

Beneficios del premio

Más allá del orgullo de estar reconocido entre los premios extraordinarios de Bachillerato en toda Andalucía, los premiados sevillanos podrán aspirar a la convocatoria de los Premios Nacionales de Bachillerato, tendrán anotado en su expediente académico dicho reconocimiento y, conforme a lo que dispongan las Universidades Públicas de Andalucía, estarán exentos del pago de los precios públicos en el primer curso de estudios universitarios. Además, tienen un dotación económica por valor de 500 euros.

El mérito es del alumno, pero en el centro también pueden sacar pecho porque son muchos los aspirantes cada año a este tipo de reconocimientos y pocos los que lo obtienen, por lo que la enseñanza que reciben ha de ponerse en valor. «Siempre se habla mal de la educación, de las deficiencias que tiene, que las tiene ojo, pero nos olvidamos de estos alumnos, que tienen este tesón y ese esfuerzo que es admirable. Como centro nos supone un orgullo, ponemos nuestro granito de arena y creo que somos un instituto de educación pública de referencia. También tiene que ver con nuestro profesorado, que los prepara para esto», destaca el director del IES Ysbilya.

Aún recuerdan en el centro el curso 2018-19, cuando la promoción de estudiantes que dejaba el centro aquel año derivó en un total de siete premios extraordinarios, un registro muy difícil de ver en un mismo instituto. «Tener como tuvimos siete alumnos premiados fue algo excepcional. El año pasado también tuvimos uno, este año tres… Es el tesón y el esfuerzo de los chicos, que es admirable, ya que para acceder al premio hay que tener un expediente alto», sentencia Manuel Pozo, que vuelve a poner el foco en unos jóvenes que buscan la excelencia.

Resto de premiados

Al margen del IES Isbilya, lograron dos premios estudiantes del IES Los Álamos, mientras que el resto de los 11 premios se los repartieron el IES Punta del Verde, IES Nicolás Copérnico, el Sagrada Familia de Urgel, el María Auxiliadora, el Tabladilla, el Buen Pastor, el IES Luca de Tena, el IES el Majuelo, el Santa Ana, el Adharaz y el Alberto Durero.